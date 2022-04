Diese 3 Sternzeichen führen die längsten Beziehungen

Es ist nicht immer einfach, einen Partner zu finden. Und wenn man dann einen hat, soll die Beziehung am besten auch noch langfristig funktionieren – zumindest ist das die Traumvorstellung von vielen. Bei einigen Sternzeichen scheint das laut dem Horoskop auch zu klappen, denn sie führen die längsten Beziehungen.

Nicht alle Menschen sind für Beziehungen geschaffen. Manche sind Single eben glücklicher, als in einer Partnerschaft. Doch eben auch nicht alle – zumindest ein großer Teil der Menschen wollen einen Partner fürs Leben an seiner Seite wissen. Diese Person zu finden kann manchmal wirklich nicht leicht sein. Nicht immer sind alle treu oder werden direkt besitzergreifend – einen gesunde und langjährige Beziehung kann manchmal eine Herausforderung für sich sein.

Mit diesen Sternzeichen wirst du lange glücklich

Schütze

Solltest du auf Abenteuer stehen und Adrenalin spüren wollen bist du bei diesem Sternzeichen genau richtig! Mit Schützen kannst du alles machen, was irgendwie unkonventionell ist. Ein perfektes Rezept damit es zwischen euch nicht langweilig wird! Nebenbei sind Schützen sehr zuverlässig und so sind sie der Inbegriff von Beständigkeit. Die Grundsteine für eine lange Beziehung sind bei dem Sternzeichen auf jeden Fall gelegt.

Jungfrau

An sich haben Jungfrauen einen unglaublich hohen Anspruch an ihren Partner. Sie wählen extrem weise und sind sehr vorsichtig in ihrer Partnerwahl. Doch sollten die Ansprüche erfüllt werden, wird die Jungfrau nicht so schnell den Kopf in den Sand stecken, wenn es zu einem Konflikt kommt. Das Sternzeichen ist extrem loyal und wird lange an deiner Seite bleiben! Sie helfen ihrem Partner wo sie nur können und unterstützen ihn in allen Hinsichten.

Stier

Sie sind die wohl vertrauensvollen Sternzeichen: Stiere werden immer da, wenn du sie brauchst. Solltest du ein Problem und keine Lösung parat haben wird das Sternzeichen alles möglich machen, um dieses aus der Welt zu schaffen! Auf Dauer gesehen sind Stiere also sehr beständige Wesen. Sie opfern sich ihren Liebsten mit aller Kraft und Mühe auf – und werden immer ihr Best möglichstes geben.