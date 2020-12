Diese 3 Sternzeichen haben den besten Start in das Jahr 2021

2020 ist und war wohl eines der “interessantes” Jahre seit langem. Für einige sogar eines der schwierigsten – umso besser, dass dieses Jahr auch endlich vorbeigeht. Manche Sternzeichen werden den neuen Kalenderabschnitt sogar besonders gut in Erinnerung behalten! Denn sie haben den besten Start in das Jahr 2021.

Das wohl größte Ereignis: Das Coronavirus. Es gab auf der gesamten Welt kein prägnanteres Thema als die Pandemie, die uns alle dazu bewegte mehr Home-Office zu haben, als je zuvor. Schüler wurden/werden digital unterrichtet und Arbeitnehmer erledigen ihren Job ebenfalls von zuhause. Ganz schön chaotisch alles – der ein oder andere wird froh sein, dass dieses mehr als kuriose Jahr endlich zu Ende geht.

Auf diese Sternzeichen wartet ein großartiger Start ins neue Jahr

Waage

2021 hält eine Welle der Motivation für dich bereit. Du hast richtig Lust noch nicht erledigte Dinge anzupacken! Dazu kommt, dass du extrem euphorisch dem neuen Jahr gegenüber stehst, was auf deine Mitmenschen extrem inspirierend wirken kann. Das Sternzeichen Waage wird gerade im Januar überhaupt nicht still sitzen können und nur darauf warten endlich alles erledigen zu können.

Stier

Vor allem in Sache Beziehung läuft es bei dem Sternzeichen besonders gut. Deine schon aktuelle Beziehung wird nochmal einen neuen Schwung erleben – vielleicht findest du aber auch deinen Seelenpartner? Auch wenn du es dir derzeit noch nicht so richtig vorstellen kannst, aber in der Liebe wird der Stier die nächsten Wochen und Monate einen krassen Wandel ins Positive durchleben! Unruhe und Ungewissheit hat für dich in 2021 kein Platz.

Schütze

Beim Schützen steht der Beginn des Jahres unter dem Stern: Karriereaufschwung. Du hast 2020 trotz Home-Office dein Bestes gegeben und das sieht dein Arbeitgeber! Entweder bekommst du eine Beförderung oder erhältst ein unfassbar attraktives Jobangebot. Egal was von beidem: Zieh die letzten Tage des Jahres nochmal richtig durch und ernte 2021 die Früchte für dein Engagement!