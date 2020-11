Diese 3 Sternzeichen haben das beste Weihnachten 2020

Die einen lieben Weihnachten, die anderen hassen es. Und einige Sternzeichen haben so viel Vorfreude und winterliche Stimmung in sich, dass sie garantiert das beste Weihnachten 2020 haben werden! Wenn du also ein besonders gutes Fest haben willst – halt die an dieses Sternzeichen!

In wenigen Wochen ist es soweit. Der Stress macht sich bezahlt, oder fällt komplett ins Wasser. Weihnachten ist für die Familie eines der, wenn nicht sogar das wichtigste Fest des Jahres. Alles kommen zusammen, trinken, essen und haben Spaß. Aber nicht bei allen ist das der Fall. Die einen hassen Weihnachten aus Prinzip – die anderen haben echt nie Glück. Irgendwas muss da immer schief laufen.

Diese Sternzeichen sind an Weihnachten extrem glücklich

Zwilling

Den ganzen Dezember wirst du in die so ein wohliges, glückliches Gefühl vorfinden. Bis es am Weihnachtsabend seinen Höhepunkt erreicht und du das beste Heiligabend seit langem haben wirst! Für den Zwilling stehen die Sterne die nächsten Wochen besonders gut. Auch wenn der Rest der Welt um dich herum im Chaos versinkt, bleibst du ganz entspannt.

Steinbock

Auf diesen Tag hat der Steinbock das ganze Jahr gewartet: Das Fest der Liebe! Und das lässt er alle um sich herum spüren. Purer Optimismus und Vorfreude bis zum Abwinken hat der Steinbock massig vorhanden. Das Sternzeichen bekommt gerade dieses Jahr ganz besondere Gefühl von Weihnachten. Das innere Kind ist bereit rausgelassen zu werden und in die typische Vorfreude zu verfallen. Wenn es dann auch noch die ganze Familie zum Fest schafft wäre das Weihnachtswunder für den Steinbock vollendet.

Waage

Die letzten Wochen waren ziemlich hart und das merkst du an deiner körperlichen und geistigen Verfassung. Doch ab jetzt heißt es langsam abschalten – das Jahr neigt sich dem Ende zu. Die letzten Erledigungen/Abgaben sind auf der Zielgeraden und langsam merkst du wie dich die weihnachtliche Stimmung einholt. Das Sternzeichen liebt die kommende Zeit einfach zu sehr! Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen hassen Weihnachten