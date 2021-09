Diese 3 Sternzeichen haben Angst vor Nähe

Es gibt Menschen, welche sehr gerne in den Arm genommen werden. Es gibt aber auch die, welche Nähe nur schwer zulassen können – sowohl in einer Beziehung als auch bei Freunden oder in der Familie. Das trifft laut dem Horoskop vor allem auf drei Sternzeichen zu.

Manchen Menschen fällt es extrem schwer, sich auf andere einzulassen und brauchen viel Zeit, um den anderen zu vertrauen – sei es in einer Beziehung oder Freundschaft. Wenn jemand auf sie einen Schritt zumacht, gehen sie konsequent zwei Schritte zurück – das gestaltet sich dann manchmal extrem schwierig. Auf Annäherungen reagieren sie eher mit Abneigung. Laut dem Horoskop können besonders drei Sternzeichen nur sehr schwer Nähe zulassen.

Diese 3 Sternzeichen lassen nur schwer Nähe zu

Stier

Der Stier ist generell sehr misstrauisch – auch gegenüber anderen und vor allem Menschen, welche er neu kennenlernt. Zwar geht das Sternzeichen hin und wieder mal ein Date ein, aber Nähe lässt er meist nicht zu – dann macht er lieber einen Rückzieher. Stier-Geborene fällt es generell schwer, anderen zu vertrauen – sie haben einfach Angst, verletzt oder enttäuscht zu werden. Hat man das Herz des Stiers aber doch mal erobert, lässt er einen nicht im Stich.

Wassermann

Der Wassermann liebt seine Freiheit. Genau das ist aber manchmal ein Problem: Auf andere einzulassen, ist für ihn manchmal schwierig, da er sich eingeengt fühlt. Deshalb sieht er eine Beziehung eher als Nachteil, als die positiven Dinge darin zu sehen und geht nur sehr selten eine Partnerschaft ein. Deshalb schrecken sie auch vor Nähe zurück und lassen diese nur sehr selten mal zu. Meist schreckt das Sternzeichen vor Annäherungsversuchen eher zurück.

Zwillinge

Zwillinge lieben das Abenteuer und brauchen einfach immer Abwechslung. Sie können sich deshalb nur schwer auf andere einlassen und lassen daher kaum Nähe zu. Sie wollen sich kaum binden, da sie ihre Freiheit in vollen Zügen genießen wollen. Das Sternzeichen ist kein Beziehungsmensch und können auch nur schwer ihre Gefühle zeigen. Kommt ihm jemand zu nahe, wissen sie zunächst nicht, wie sie damit umgehen sollen.