Diese 3 Sternzeichen haben am meisten mit Corona zu kämpfen

Corona macht uns alle seit Monaten mehr oder weniger fertig. Die einen kommen extrem gut mit der ungewohnten Situation klar – andere wiederum wissen gar nicht mehr wo oben und unten ist. Drei Sternzeichen sind besonders von den negativen Aspekten der Pandemie betroffen.

Seit Anfang des Jahres ist ein neuartiger Virus in das Leben aller getreten – weltweit. Das Coronavirus hat 2020 -wohl zu einem der verrücktesten Jahre werden lassen. Vor allem das Home Office hat in den vergangenen Monaten an großer Bedeutung gewonnen! Wo sich Arbeitgeber bislang quer gestellt haben, um die Arbeitnehmer bloß unter Aufsicht zu halten, geht es trotzdem plötzlich doch wichtige Meetings per Zoom, Facetime & Co abzuhalten. An sich also eine wahre Bereicherung für das Leben aller – wäre da doch nur nicht der Rest.

Diese Sternzeichen leiden am meisten unter Corona

Stier

Das Sternzeichen liebt es sich sicher zu sein. Die Zukunft darf gerne bis ins kleinste Details vorgeplant sein – je konkreter desto besser. Kein Wunder also, dass der Stier gerade in der aktuellen Pandemie-Zeit total am Rad dreht und nicht mehr weiß wo oben und unten ist. Es lässt sich gerade nicht mal zwei Monate im Voraus planen, weil so ziemlich alles in den Sternen steht. Schnell lässt sich der Stier aus seiner Routine bringen, was ihm doppelt zusetzt. Alles ist anders und nichts ist, wie es mal war: absoluter Horror für das Sternzeichen!

Krebs

“Krise” ist wohl eines der treffendsten Wörter, wenn man über das Coronavirus nachdenkt. Alles ist einem Ausnahmezustand und das global. Die wohl worst case Situation für den Krebs, denn dieser ist der größte Overthinker schlechthin. Bei den kleinsten Mutmaßungen über eine negativere Zukunft, als gedacht dreht bei ihm alles völlig durch.

Waage

Die Waage liebt die Ausgeglichenheit und Beständigkeit. Gerade dann, wenn sie selber ihr Glück in die Hände nehmen kann fühlt sie sich am wohlsten – da trifft die Corona-Situation wohl andere als zu. Ihr geht es ähnlich wie dem Stier: Wenn das Sternzeichen nicht selbst das Glück bestimmen kann, ist das wohl das allerschlimmste Szenario.