Diese 3 Sternzeichen geraten oft in Konflikte

In jeder Lebenssituation sind einige Menschen harmonisch eingestellt und gehen es eher ruhig an. Andere hingegen geraten immer wieder in Konflikte und sind eine tickende Zeitbombe. Denn das kleinste Detail kann sie sofort auf die Palme bringen. Laut dem Horoskop trifft das vor allem auf drei Sternzeichen zu.

Kommt es zu Meinungsverschiedenheiten, gibt es zwei Arten von Menschen: Die einen suchen eine Lösung und die anderen gehen auf Konfrontationskurs. Manche Menschen sind einfach temperamentvoll. Zwar ist das keine schlechte Charaktereigenschaft, aber es kann dennoch immer wieder für Zündstoff sorgen. Diskussionen oder Streit sind da meist vorprogrammiert. Und es kann schon mal vorkommen, dass sie regelrecht Zoff suchen. Besonders bei drei Sternzeichen sollte man aufpassen.

Diese 3 Sternzeichen sind konfliktfreudig

Skorpion

Wenn jemand auf Konfrontation geht, dann ist es der Skorpion. Das Sternzeichen ist sehr temperamentvoll und will einfach immer seine Meinung durchsetzen. Mit Kritik können Skorpion-Geborene nicht umgehen – auch das sorgt immer wieder für Streit oder Diskussionen. Bei Streitereien hat der Skorpion den längerem Atem und geht absolut keine Kompromisse ein. Gerät man also mit dem Sternzeichen einmal in einen Streit, kann es schon mal richtig ausarten.

Zwilling

Der Zwilling hat zwei Gesichter – das ist längst kein Geheimnis mehr. Es kommt auch schon oft vor, dass das Sternzeichen sehr launisch wirkt. In dieser Phase suchen Zwilling-Geborene regelrecht Streit und legen sich mit anderen an. Er provoziert dabei regelrecht Konflikte. Das Problem: Der Zwilling ist nicht sehr kommunikativ. Deshalb zieht er bei Diskussionen meist den kürzeren, weil sich die anderen eher durchsetzen können. Zwillinge sollten sich daher fragen, ob ein Streit wirklich notwendig ist.

Stier

Wenn den Stier jemand kritisiert oder sich ihm jemand bei seinen Zielen in den Weg stellt, kann er sehr ungemütlich werden und fährt die Krallen aus. Das Sternzeichen ist sehr stur und nimmt keinerlei Rücksicht auf sein Umfeld. Und die Meinungen anderer zu akzeptieren, kommt für ihn schon mal gar nicht in Frage. Er rückt nicht von seinem Standpunkt ab – auch dann nicht, wenn er eigentlich weiß, dass er im unrecht ist. Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen geben ihre Fehler niemals zu