Diese 3 Sternzeichen frieren immer

Manchmal kann man sich noch so dick anziehen, wie man möchte: Die eisige Kälte kommt bis auf die Knochen durch. Vor allem drei Sternzeichen sind extrem stark von dieser Kälteempfindlichkeit betroffen – sie hassen es, wenn es draußen kälter als 5 C° ist!

Es ist die Jahreszeit, in der die Temperaturen sinken und man immer mehr Schichten braucht um warm zu bleiben. Ganz nach dem Prinzip der Zwiebel hat man dann gut und gerne drei bis vier Schichten unter der dicken Jacke – nur um sie ständig wieder an- und auszuziehen. Doch bei manchen Menschen hilft einfach alles nicht: Sie frieren einfach immer!

Diesen Sternzeichen ist einfach immer kalt

Löwe

Der im Sommer geborene Löwe mag die kalten Temperaturen so gar nicht. Bei ihm darf es gerne öfter Strand, Sonne und 30 Grad plus sein. Mit den eisigen Minusgraden kann das Sternzeichen nämlich überhaupt nicht umgehen. Im Winter verfällt der hitzige Löwe in eine Lethargie, die er erst im Frühjahr wieder ablegt.

Widder

Auch der Widder gehört zu den Feuerzeichen und ist mit den Wintermonaten alles andere als zufrieden. Gerade bei Schnee wird man Menschen mit dem Sternzeichen Widder eher seltener draußen sehen. Denn er wird sich den gesamten Winter in seine Wohnung verkriechen, die Heizung auf fünf stellen und nur für die nötigste Erledigungen raus gehen. Gute Laune bei kalten Temperaturen? Fehl am Platz!

Schütze

Gerade in der aktuellen Zeit ist der Schütze ziemlich in sich gekehrt. Nicht nur die Jahreszeit machen dem Sternzeichen zu schaffen, sondern auch die Umstände die mit einhergehen. Das Coronavirus lässt keine größeren Reisen mehr zu, was dem abenteuerlustigem und freiheitsliebendem Schützen total in die Quere kommt. Nicht, dass er überhaupt die Motivation hätte bei diesen Temperaturen raus zu gehen – dieses Jahr fällt es dem Sternzeichen nochmal besonders schwer. Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen haben den besten Start in das Jahr 2021