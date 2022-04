Diese 3 Sternzeichen verlieben sich auf Tinder

In der Corona-Zeit lief es für einige Paare nicht rund und viele haben sich getrennt. Doch bei einigen ist das ganz anders! Einige Sternzeichen sollten mal einen Blick auf Tinder werfen. Denn das sind ihre Chancen hoch, dass sie sich bald verlieben werden.

Die Dating-Plattform Tinder hat den größten Erfolg mit dem Konzept dieser Art. Nahezu jeder Single hat sich mit dem links und rechts swipen bereiten befasst. Gerade die junge Generation ist dem Online-Daten besonders offen. Doch auch die ältere Generation hat das World Wide Web zum Kennenlernen entdeckt. So haben sich mittlerweile 46 Prozent aller Paare auf Rating-Plattformen kennengelernt. Viele finden auf Tinder aber alles andere als die eine große und wahre Liebe. Nicht aber bei einigen Sternzeichen.

Diese Sternzeichen finden die große Liebe auf Tinder

Widder

Der Widder ist offen für Neues und so auch für große Abenteuer. Er liebt es, neue Dinge auszuprobieren und so ist er dem Konzept hinter Tinder offen. Das Sternzeichen ist dabei auch noch so gewissenhaft, dass er wirklich ernsthaft jemanden auf der Plattform kennenlernen möchte! Widder fackeln nicht lange bei einem Match herum und schreiben dich direkt an. Ein Date lässt da nicht lange auf sich warten und das wird mit Garantie nicht langweilig werden.

Fische

Fisch-Geborene hatten zuletzt eine wahre Flaute in Sache Liebe. Entweder ist eine langjährige Beziehung in die Brüche gegangen oder er ist dieses Jahr an niemanden geraten, der sein Interesse ernsthaft weckt. Fische sind sehr sensibel und benötigen ihre Zeit, um sich zu öffnen – gerade nach diesem turbulenten Jahr. Doch nun bist du endlich bereit neue Wege einzuschlagen. Tinder ist da keine schlechte Idee: Du hast definitiv den nötigen Charme, um jemanden für dich zu gewinnen.

Wassermann

Deine Zeit zum Verlieben ist gekommen! Nach vielen Absagen und Fails, bei denen du dachtest, es könnte wirklich etwas ernsthaften werden, solltest du erneut einen Blick auf Tinder werfen. In ein paar Swipes könnte da nämlich deine große Liebe vor dir stehen. Dein Partner könnte sich aber auch niemand besseren vorstellen. Du bist humorvoll, abenteuerlustig und geduldig – bessere Eigenschaften gibt es nicht! Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen sind bei der Partnerwahl wählerisch