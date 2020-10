Diese 3 Sternzeichen brauchen eine Veränderung

Sind die vergangenen Monate auch so trist und gleichbleibend für dich gewesen? Jeder von uns braucht ab und zu einen Cut um neu zu starten und für einige Sternzeichen ist dieser Moment gekommen. Sie brauchen am besten sofort ein paar Veränderungen, sonst gehen sie bald komplett ein.

Das Leben verläuft meist nie gradlinig: Ständig kommt etwas dazwischen, was so nicht geplant war. Doch bei einigen Menschen ist in den letzten Monaten der Alltag ziemlich stupide verlaufen. Da wundert es nicht, dass genau diese Leute nun in einem ewigen Kreis stecken und das Gefühl haben da nicht mehr herauszukommen. Manchen Sternzeichen sind da aktuell besonders anfällig für einen Wandel in ihrem Leben. Für sie ist der Moment gekommen, indem sie ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen!

Diese Sternzeichen sind bereit etwas zu ändern

Zwilling

Du hast dich in letzter Zeit sehr eingeschränkt gefühlt und das kommt nicht von irgendwoher. Die vergangenen Monate haben viel von dir abverlangt und das spürst du derzeit besonders stark. Du als Zwilling bist nämlich extrem kreativ, was dich dazu bringt ständig neue Dinge ausprobieren zu wollen! Zum Nachteil deiner Beständigkeit, denn du brauchst regelmäßig Veränderung – genau wie jetzt. Wirf ein paar Altlasten ab und fang an dein Glück wieder selbst in die Hand zu nehmen!

Schütze

Schützen sind seit einigen Wochen ständig gelangweilt. Irgendwie reizt sie nichts mehr vollends und so brauchen auch sie dringend etwas Abwechslung. Da kann vor allem ein neues Abenteuer helfen dem Sternzeichen frischen Wind in den grauen Alltag zu bekommen. Schon mal überlegt alte Freunde anzurufen? Oder einen Haken auf die Bucket List dieses Jahr schon gemacht? Dem Schützen hilft jetzt eine neue Sichtweise auf die Welt.

Steinbock

Der Steinbock muss gerade in seinen eigenen vier Wänden etwas verändern. Nichts passt mehr so wirklich zusammen – alles ist etwas sehr chaotisch. Dein persönlicher Rückzugsort sollte gemütlich und für dich einladend sein. In letzter Zeit ist aber alles andere als das passiert – du hast dich schon ziemlich gehen lassen. Viel Platz für Ausreden gibt es da aber nicht mehr!