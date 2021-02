Du hast Kaffee gemacht, aber bekommst ihn nicht leer? Oder du hast vergessen, ihn aus deiner Tasse zu trinken und ist mittlerweile nicht mehr warm? KUKKSI verrät dir einige Life Hacks, was du mit kaltem Kaffee alles machen kannst.

Dumm gelaufen: Nach einer Weile findets du in der Küche nur noch die kalte Brühe vor, da du den Kaffee einfach mal komplett vergessen hast oder zu viel gemacht hast. Im Normalfall würdest du diesen jetzt wegschütten – doch Moment! Es gibt nämlich einige Ideen, was du noch mit kaltem Kaffee machen kannst – und diese werden dich wahrscheinlich total überraschen.

Diese 3 Dinge kannst du mit kaltem Kaffee machen

Kuchenglasur

Alten Kaffee kannst du ziemlich gut als Kuchenglasur verwenden. Mit 150 Gramm Puderzucker mit einem Esslöffel Kaffee oder Espresso verrühren – danach gibst du diese auf den Kuchen! Das sieht nicht nur toll aus, sondern ist auch noch verdammt lecker! Das kannst du übrigens auch bei fertigen Backmischungen anwenden und diese damit aufpimpen.

Kaffee als Haarspülung

Zugegeben: Das klingt ziemlich schräg! Doch Kaffee kannst du tatsächlich als Haarspülung verwenden. In Kaffeebohnen ist nämlich Kalzium und Magnesium vorhanden – das ist extrem gut für unsere Mähne, denn es fördert die Durchblutung der Kopfhaut. Als Conditioner-Ersatz kannst du den Kaffee oder auch Espresso in deine Haare geben – massiere danach deine Kopfhaut, lasse es rund 10 Minuten einwirken und spüle den Kaffee danach aus.

Coffee Soda

Kalter Kaffee schmeckt nicht ganz so gut. Du kannst ihn aber in Verbindung mit anderen Zutaten gut verwenden und dir einen "Coffee Soda" zaubern. Dazu benötigst du Vanillesirup, etwas Zimt und Muskatnuss, Mineralwasser, Kaffeesahne sowie Orangenabrieb. Zubereitung: Gebe den Vanillesirup in eine Tasse, mische ihn danach mit Zimt und Muskatnuss auf. Dann kommt der Kaffee sowie das Mineralwasser dazu und dann kommt die Kaffeesahne sowie der Orangenabrieb hinzu.