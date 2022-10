Für einige Boys ist ihr Penis ein absolutes Spielzeug. Denn sie machen mit ihrem besten Stück teilweise ziemlich lustige Dinge, wenn sie allein sind. Was er damit anstellt, dürfte für die Mädels ziemlich lustig klingen. KUKKSI verrät, was Jungs mit ihrem Penis heimlich machen.

Jungs können ihre Macken haben – besonders dann, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Sie spielen an ihrem Penis rum – es ist schon echt teilweise lustig, was sie mit ihrem besten Stück wirklich machen. Zugeben würden Boys es nie, aber machen tut es fast jeder. Auf der Online-Plattform „Reddit“ haben zahlreiche Männer ausgepackt, was unter der Bettdecke läuft, wenn sie alleine sind. Und es hat wirklich nichts mit Sex zu tun! Es ist schon ziemlich verwunderlich, das sie alles mit ihrem Glied machen.

Das machen Jungs heimlich mit ihren Penis