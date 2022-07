Diese 11 Dinge kennen nur extrem faule Menschen

Zum Sport gehen, der nächste Partymarathon am Wochenende oder einfach das Tanzbein in einem Club schwingen – einige unternehmen richtig viel mit ihren Freunden und wollen einfach immer was unternehmen. Es gibt aber Leute, die einfach die ganze Zeit im Bett liegen bleiben.

Ganz ehrlich: Wir sind alle sind mal faul. Schließlich hat so einen „Null-Bock-Tag“ schon jedes mal gehabt. Einige Leute sind aber grundsätzlich faul – während andere mit ihrer BFF am Wochenende die Stadt unsicher machen, chillen die anderen im Pyjama auf der Couch und verlassen kaum die eigene Bude. Hast du das Bett gemacht, als dich zuletzt deine Mutter dazu gezwungen hat? Dann gehörst du zu den superfaulen Menschen – und die nachfolgenden Dinge dürften dir bekannt vorkommen.

Diese 11 Dinge kennen nur sehr faule Menschen

Im Bett essen: Wieso sollte man aufstehen und sich an einen Tisch setzen, wenn man dabei auch einfach liegen kann.

Die Beine werden nur rasiert, wenn die Wetter-App mehr als 25 Grad anzeigt. Wozu sollte man sich sonst die Arbeit machen.

Sport… was ist das überhaupt? Das Wort taucht nicht in deinem Wortschatz auf. Sich zu bewegen, ist ziemlich anstrengend – wieso sollte man sich das antun, wenn man eher spannende Netflix-Serien schauen kann?

Deine BFF will dich treffen. Du freust dich aber, wenn sie doch noch absagt.

Kochen ist völlig unnötig. Schließlich hat man ja den Lieferdienst um die Ecke, welcher dich und deine Jogginghose schon persönlich kennt. Das Gleiche gilt fürs Einkaufen: Wozu sollte man in den Supermarkt gehen, wenn die meisten Märkte mittlerweile einen Lieferdienst anbieten.

Du musst auf Toilette, hast aber keine Lust zu gehen. Deshalb ist deine Blase so trainiert, dass du das über Stunden anhalten kannst.

Wozu bei Whatsapp schreiben, wenn man auch eine Sprachnachricht schicken kann.

Übrigens Whatsapp: Du schreibst deiner Mitbewohnerin eine Nachricht, weil das andere Zimmer viel zu weit weg ist.

Bei dir läuft jeden Nachmittag das Gleiche in der Glotze – entweder „Familien im Brennpunkt“ oder „Frauentausch“ auf RTLZWEI. Hauptsache die Kiste läuft! Nachts ziehst du dir ganze Staffeln von Netflix-Serien rein.

Die Bude sauber machen? Eigentlich könnte man auch Mama anrufen, dass sie die Bude putzt. Und wenn sie schon mal da ist, kann sie auch gleich was kochen.

Du weißt nicht mehr, wie Shoppingcenter von innen aussehen. Schließlich bestellst du nur online.