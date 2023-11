Diese 10 Lebensmittel sollte man vor dem Sex essen

Besserer Sex durch Ernährung? Das mag auf den ersten Blick etwas skurril und gewöhnungsbedürftig klingen. Jedoch machen einige Lebensmittel das Liebesspiel noch deutlich intensiver.

Dass eine ausgewogene und vor allem gesunde Ernährung für die Gesundheit gut ist, ist längst kein Geheimnis. Denn dadurch bekommt der Körper viele Nährstoffe, welche dringend benötigt werden. Einige Lebensmittel wirken sich jedoch nicht nur positiv auf die Gesundheit aus, sondern auch auf das Sexleben. Denn diese haben laut jolie.de ähnliche Effekte wie Viagra und können deshalb potenzsteigernd wirken.

Diese Lebensmittel sind gut für das Sexleben

Nüsse

In Nüssen sind nicht nur gesunde Fette enthalten, sondern auch der Stoff Arginin. Dieser ist nicht nur gut für die Gesundheit, sondern hat auch eine potenzsteigernde Wirkung und ist deshalb auch positiv für das Sexleben.

Steak

Wer ein saftiges Steak zu sich nimmt, tankt eine große Portion Kraft, Eiweiß und Spurenelemente – also genau das, was für eine heiße Liebesnacht benötigt wird.

Bananen

Bananen enthalten einen hohen Anteil an Magnesium. Auch Kalium ist in dem Obst enthalten, welches vor allem blutdrucksenkend wirkt und die Gefäße weitet. Die Durchblutung wird dadurch angeregt und der Sex fühlt sich deshalb noch intensiver an.

Fisch

Bei Fisch wird die Durchblutung ebenfalls angeregt und hat wie bei Bananen damit eine positive Wirkung auf Sex. Besonders in Hering, Thunfisch oder Lachs sind viele Omega-3-Fettsäure enthalten.

Eier

In Eiern ist Zink, Kalium und Selen enthalten, was förderlich für die Potenz ist. Besonders für die, welche über eine Fortpflanzung nachdenken, können dadurch eine bessere Spermienqualität bekommen.

Avocado

Nicht nur gesunde Fette sind in einer Avocado enthalten, sondern auch Folsäure und Vitamin B. Das Energielevel des Körpers ist damit auf Höchstform, was sich natürlich auch auf das Liebesleben im Bett auswirkt.

Chili, Pfeffer und Ingwer

Gewürze wie Chili und Pfeffer fördern die Durchblutung. Der Körper bildet außerdem sogenannte Opiate, welche Euphorie auslösen und damit mehr Spaß ins Bett bringt. Ingwer erzielt einen ähnlichen Effekt.

Austern

Zugegeben: Austern sind nicht jedem sein Geschmack! Aber wer diese verdrückt, kann besser, länger und intensiver. Denn die Extraportion Zink bringt die Sexualhormone in Schwung.

Äpfel

Äpfel enthalten viele Polyphenole und Antioxidantien, welche den Blutfluss aktivieren. Durch Vitamin C wird nicht nur der Zellstoffwechsel angeregt, sondern auch die Produktion von Spermien.

Brokkoli

Der Brokkoli ist einer der gesündesten Gemüse überhaupt. Das enthaltene Zink, Kalium, Kalzium, Eisen und Natrium regt die natürliche Hormon-Produktion an und bringt auch im Bett dadurch einige Vorteile mit sich.