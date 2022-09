Die Wollnys: Riesige Sorge um Emory!

Emory, Sohn von Peter und Sarafina, muss in der neuen Folge von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“ wegen anhaltenden Hustens ins Krankenhaus. Nun soll eine Endoskopie zur Spiegelung der Luftröhre gemacht werden. Was kommt heraus? Kann die geplante Auswanderung in die Türkei dennoch stattfinden?

Anastasias Taufe steht an! Nachdem sie bereits mehrfach verschoben werden musste, ist es nun nach intensiven Vorbereitungen endlich so weit. Das Taufkind fühlt sich wie eine kleine Prinzessin und freut sich auf den großen Tag. Getauft wird sie, wie bereits diverse Wollny-Kinder, von Pater Anton. Ein paar Tage nach der Taufe muss Emory, der Zwillingssohn von Peter und Sarafina, ins Krankenhaus. Seit Wochen wird der Kleine seinen Husten nicht los. Nun soll bei ihm unter Vollnarkose eine Endoskopie zur Spiegelung der Luftröhre gemacht werden, um der Ursache seines Hustens endlich auf den Grund zu gehen. Sarafina und Peter sind dementsprechend nervös und befürchten Komplikationen während der Vollnarkose. Was kommt am Ende dabei heraus?

Auch Silvia und Harald machen sich große Sorgen um die Gesundheit ihres Enkels Emory und hoffen mit der ganzen Großfamilie auf gute Ergebnisse der Endoskopie. Silvia und Harald ist bewusst, dass diese Untersuchung 19 Tage vor der geplanten Auswanderung in die Türkei bei schlechtem Ergebnis alle Auswanderpläne der Familie durchkreuzen könnte. Gemeinsam träumen sie schon lange davon, für ein Jahr auf Probe in der Türkei zu leben. Doch den entscheidenden Schritt möchten sie eigentlich nicht ohne Sarafina, Peter und deren Zwillingen gehen. Komplizierte Themenwelten, bei denen der größte Wunsch immer ist, dass die Ergebnisse der Endoskopie gut sind. Hinzu kommt, dass Loredana ihren 18. Geburtstag nachträglich mit Freunden groß feiern möchte. Doch wird die anstehende Untersuchung und das dabei herauskommende Ergebnis ihre Vorfreude und Feierlaune trüben?

Die Geburtstagsparty von Loredana steht an

Loredanas große Geburtstagsparty steht an! Gemeinsam mit rund 50 Gästen möchte sie ihren 18. nachfeiern. Doch mit der Organisation ist sie spät dran. Die beiden Tage vor der Feier werden daher stressig. Loredana hat sich für ihre Party ein Motto und eine aufwändige Deko überlegt, von der aber Silvia noch nichts weiß. Zudem wünscht sie sich einen Gesangsauftritt von Estefania. Doch auch sie wurde bisher noch nicht von Loredana informiert. Wird die Feier trotzdem so, wie es sich Loredana vorgestellt hat?

Parallel dazu hält Estefania die in Kürze geplante Veröffentlichung ihres ersten Albums auf Trapp. Zu diesem soll es auch eine Fan-Box geben, die sie noch zusammenstellen muss. Estefania kann es immer noch nicht fassen, dass bald ihr erstes Album rauskommen wird. Für sie geht damit ein großer Traum in Erfüllung! Zu einem ihrer Songs hat sie kürzlich ein Musikvideo gedreht. Wie kommt das bei ihr an, wenn sie es nun erstmals – gemeinsam mit der Familie – zu Gesicht bekommen wird? Die neue Folge von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!" zeigt RTLZWEI heute um 20:15 Uhr.