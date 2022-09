Die Wollnys: Loredana hintergeht Silvia!

Lavinia bringt in der neuen Folge von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“ ihr erstes Kind Haylie Emilia zur Welt. Wie geht es Mama und Tochter so kurz nach der Geburt und wie gewöhnt sich Tim an seine neue Vaterrolle?

Familienglück bei den Wollnys! Im Städtischen Krankenhaus Heinsberg hat Lavinia Wollnys erstes Kind Haylie Emilia vor zwei Tagen per Kaiserschnitt das Licht der Welt erblickt. Wie geht es der jungen Mutter und dem Baby kurz nach der Geburt und wie gewöhnt sich Tim an seine neue Vaterrolle? Sylvana und Flo haben ihre Nichte Haylie Emilia noch nicht gesehen und freuen sich auf das erste Kennenlernen. Ein Besuch im Krankenhaus ist also Pflicht. Schließlich wollen sie Tim und Lavinia zur Geburt ihres ersten Kindes gratulieren. Das erste Aufeinandertreffen wird emotional, denn beim Anblick von Lavinias Baby schmelzen Onkel Flo und Tante Sylvana nur so dahin! Die Großfamilie geht davon aus, dass Lavinia und Tim mit ihrer frisch geborenen Tochter erst in ein paar Tagen nach Hause entlassen werden. Die junge Familie wird in Ratheim wohnen, damit Silvia ihrer Tochter in der ersten Zeit mit Haylie Zuhause mit Rat und Tat zur Seite stehen kann und damit Lavinia nicht so viel allein ist, wenn Tim seiner Arbeit tagsüber nachgeht. Für das Homecoming von Lavinia, Tim und Baby wollen Silvia & Co. eine kleine Willkommensfeier als Überraschung für die frischgebackenen Eltern vorbereiten. Doch Lavinia und Tim dürfen das Krankenhaus früher verlassen als gedacht. Der Überraschungs-Spieß wird also umgedreht. Wie wird die Familie reagieren?

Sylvana und Flo wollen ein Geheimnis lüften

Parallel dazu planen Sylvana und Flo endlich ein Geheimnis zu lüften: Sie wollen die von ihnen auserwählten Patinnen und Paten für Anastasia, deren Taufe bald ins Haus steht, endlich verraten. Die Auserwählten wiederum wissen noch nichts von ihrem Glück! In die besondere Verkündungs-„Zeremonie“ wird Silvia eingebunden. Und die Mutter der Großfamilie denkt sich ein lustiges Verwirrspiel aus, das ein Familienmitglied für kurze Zeit in Erklärungsnot bringt.

Loredana Wollny will sich heimlich ein Tattoo stechen

Zu ihrem 18. Geburtstag plant Loredana nicht nur eine Party, sondern auch noch eine ganz besondere Aktion, die unter die Haut gehen soll! Silvias Jüngste will sich an ihrem Ehrentag heimlich tätowieren lassen. Das Motiv hat es dabei in sich. Für das richtige Design benötigt Loredana aber ausgerechnet Mama Silvias Handschrift. Um an eine Schriftprobe von ihr zu gelangen, muss sich das baldige Geburtstagskind einiges ausdenken. Dabei soll Tattooskeptikerin Silvia keinesfalls vorab von Loredanas Vorhaben erfahren. Deswegen zählt die Teenagerin auf die Mithilfe ihrer achtjährigen Nichte und ihrer Schwestern. Doch kann sie sich auf ihre Unterstützung verlassen oder verquatscht sich einer vor Silvia?

Parallel dazu leben sich Lavinia und Tim in ihrer neuen Elternrolle immer mehr ein. Wie läuft es mit ihrer erst ein paar Wochen alten Tochter Haylie Emilia? Ist das Paar noch ganz entspannt oder gestaltet sich für sie der Alltag zuhause zunehmend stressig? Etwas gestresst sind in jedem Fall Sylvana und Flo, die mitten in den Vorbereitungen zur Taufe von Anastasia stecken. Dabei läuft nicht alles nach Plan und so sind die beiden besonders gefordert. Die neue Folge von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!" zeigt RTLZWEI heute um 20:15 Uhr.