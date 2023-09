Die Wollnys: Liebes-Überraschung bei Loredana und Servet!

Nach dem verheerenden Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze setzt sich Großfamilie in der neuen Folge „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“ engagiert für die Opfer ein. Direkt nach der Katastrophe startete Silvia einen Spendenaufruf via Social Media.

Wieder zurück in Ratheim sortiert die Familie die Hilfspakete und bereitet diese für den Transport in die Türkei vor. In diesen vom Unglück überschatteten Zeiten plant Loredanas Freund heimlich einen Heiratsantrag für seine Liebste. Sängerin Estefania hat gerade ihr erstes eigenes Album released und steht kurz vor der Promotour durch Deutschland.

Nach dem schrecklichen Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze, das sich in der Nacht nach Silvias Geburtstag ereignete, hatte die Mutter der Großfamilie einen Spendenaufruf über die sozialen Netzwerke gestartet. Inzwischen sind die Wollnys wieder in Ratheim vereint. Hunderte Pakete mit Sachspenden haben sie inzwischen erreicht. Mit vereinten Kräften werden diese nun für den Transport in die Erdbebenregion sortiert und gepackt.

Servet plant einen Heiratsantrag

Mitten in den Sortierarbeiten im Ratheimer Zuhause erhält Silvia einen Anruf aus der Türkei: Loredanas Freund, der 23-jährige Servet, plant einen Heiratsantrag. Beim Gespräch ist er merklich aufgeregt und dann extrem erleichtert als er das Ok der Großfamilienmutter erhält. Zurück in der Türkei unterstützt Silvia seine heimlichen Vorbereitungen. Drei Tage nach Loredanas 19. Geburtstag will Servet seiner Traumfrau die Frage aller Fragen stellen. Fliegt Servets Plan auf, bevor er um Loredanas Hand anhalten kann? Während ein Großteil ihrer Familie wieder in Ilica weilt, muss Estefania noch in Deutschland bleiben. Die Promotour für ihr erstes eigenes Album steht ins Haus. Neuland für die 21jährige! Wie meistert sie die anstehenden Meet & Greets mit den Fans? RTLZWEI zeigt die neue Doppelfolge von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“ am Mittwoch um 20:15 Uhr.