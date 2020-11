Die Wollnys: Geburtstagsfeier trotz Corona!

Trotz des umhergehenden Coronavirus wollen die Wollnys den 60. Geburtstag von Harald feiern. Natürlich endet das im totalen Stress. Vor allem, weil auch noch Estefanias Schulabschluss bevorsteht.

Am Mittwoch gab es das Staffelfinale der ,,Wollnys – Eine schrecklich große Familie”. Und das wollte man natürlich würdig feiern. Mit einer großen Party zum 60. Geburtstag für Silvias Geliebten soll die Staffel ihr Ende finden. Aber wie es nun mal in der Großfamilie ist, gibt es bei den Vorbereitungen jede Menge Stress.

Vorbereitung für Geburtstag enden im Chaos

Silvia Wollnys Verlobter – Harald Elsenbast – wird 60 Jahre alt. Und das will man natürlich auch ordentlich feiern – trotz Corona. Natürlich muss da jeder mit anpacken und helfen. Deshalb gibt es gleich mal ne Ansage vom Familienoberhaupt. „Ihr wisst doch, der Harald hat in zehn Tagen Geburtstag. Dann wird der sechzig und ich möchte ganz einfach, dass das Haus picobello ist. Weißte, der Harald sitzt schon da unten und zieht so ‘ne Fleppe, weil wir im Endeffekt nichts großartig feiern können wegen des Corona”, so die 55-Jährige in der aktuellen Folge. Alle müssen anpacken, außer eine. Estefania Wollny ist nämlich kurz vor ihrem Schulabschluss und mitten im Prüfungsstress. Dabei hat nicht jeder in der Familie für die 18-Jährige Verständnis. „Ich frage mich, warum die sich jetzt alle so aufregen. Ich meine, ich muss für die Schule lernen und darf mir dann von jedem anhören ‚Du drückst dich nur vor der Arbeit'”, sagt die 18-Jährige gestresst.

Harald Elsenbast wird 60 Jahre alt

Schon seit 6 Jahren ist er an der Seite von Silvia. Die beiden haben bisher sehr viele Höhen und Tiefen durchgestanden und genau deshalb will ihn seine Verlobte einen tollen Tag bescheren. Doch nicht nur sie gibt sich die größte Mühe – auch der Rest der Familie packt tatkräftig mit an. ,,Man merkt auf jeden Fall, dass die Mama richtig nervös ist, aber ich glaube das ist normal. Die Mama liebt den Harald und wir haben den Harald auch lieb und möchten dem Harald halt einen richtig schönen sechzigsten Geburtstag machen", sagte Sarafina Wollny.