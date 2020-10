Sylvana Wollny: Mega-Zoff mit Sarah-Jane!

In der neuen Folge von “Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!” kommt es zwischen Sylvana und Sarah-Jane zu einem riesigen Zoff. Nun versucht Silvia Wollny, die Wogen zu glätten und eine Lösung zu finden.

Im Hause Wollny herrschte in den vergangenen Wochen ordentlich Stunk zwischen Sylvana und Sarah-Jane. Weil Sarah-Janes Zimmer direkt an das Kinderzimmer von Celina und Anastasia angrenzt, kam es zwischen den Schwestern immer wieder zu Auseinandersetzungen wegen Geräuschbelästigung. Anastasias Geschrei störte Sarah-Janes Schlaf und Anastasia wurde immer wieder durch Sarah-Janes Wecker oder Fernseher wach, was extrem auf die Stimmung drückte. Denn Sarah-Jane hat oft einen ganz anderen Tagesrhythmus als Anastasia: Sie arbeitet als Auszubildende in der Altenpflege im Schichtdienst und muss häufiger auch mal nachts oder extrem früh raus.

Streit belastet die ganze Familie

Die 21-Jährige und Sylvana haben mittlerweile eingesehen, dass ihr Streit die ganze Familie belastet und sie aufeinander zugehen müssen, um eine Lösung zu finden. Die könnte zum Beispiel so aussehen: Sylvana und Flo bauen ihr Dach aus, um mehr Platz zu schaffen – soweit die Theorie. Allerdings bräuchten die Wollnys eine Baugenehmigung, die wiederum an zahlreiche Auflagen geknüpft ist. Bis sie den Ausbau in Angriff nehmen könnten, würden also wahrscheinlich Monate vergehen – zu lang hin, sagt vor allem Silvia! Sie schlägt deshalb folgenden Deal vor: Sylvana und Flo könnten schon jetzt ihr Schlafzimmer für Anastasia räumen und übergangsweise auf der Couch in Sylvanas und Flos Wohnzimmer schlafen.

Im Gegenzug will Silvia ihnen bei der Renovierung finanziell und mithilfe eines langjährigen Freundes der Familie – Innenausstatter Franz – unter die Arme greifen. Bei der Gelegenheit würde Silvia gleich auch gleich Cataleyas Kinderzimmer umgestalten lassen. Das besteht bisher nur aus einzelnen, zusammengewürfelten älteren Möbeln und die Renovierung schon lange überfällig. Denn schließlich sollen alle Enkelkinder im Haus gleich behandelt werden. Lassen sich Sylvana und Flo auf diesen Deal ein und ziehen übergangsweise auf die Wohnzimmercouch, obwohl diese bei weitem nicht so komfortabel ist wie ein eigenes Bett? RTLZWEI zeigt die neue Folge von “Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!” am Mittwoch um 20:15 Uhr.