Die Wollnys: Das sind die Jobs der Familie

Die wohl bekannteste Großfamilie aus dem Fernsehen sind die Wollnys. Schon seit mehr als mehr als zehn Jahren läuft die Doku-Soap bei RTLZWEI. Die Fans können die Höhen und Tiefen der Kultfamilie hautnah miterleben. Doch was treiben die Familienmitglieder eigentlich, wenn sie gerade nicht vor der Kamera stehen? Neben ihrer TV-Karriere gehen die Wollny-Töchter ihren hauptsächlichen Berufen nach.

Durch die Show „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ wurde die Großfamilie bekannt. Dabei gewähren sie einen Einblick in ihren Alltag, welcher meist immer sehr turbulent ist. Erst vor einiger Zeit gaben sich Sarafina Wollny und Peter das Ja-Wort. Es gab außerdem Nachwuchs: Sowohl Calantha, als auch Sylvana wurden Eltern. Die Familie ist nicht nur in der Doku-Soap zu sehen, sondern haben auch ein Leben abseits der Kameras – doch welche Jobs haben sie eigentlich erlernt? Silvia Wollny machte eine Ausbildung zur Hotelfachfrau, wie Promipool berichtet. Harald Elsenbast absolvierte sogar gleich zwei Ausbildungen – einmal zum Forstwirt und als Bürokaufmann.

Das sind die Pläne von Estefania Wollny

Estefania Wollny arbeitet an ihrem Hauptschulabschluss – zeitgleich dazu will sie ihre Musikkarriere vorantreiben und trat unter anderem bei „Deutschland sucht den Superstar“ und dem ZDF-„Fernsehgarten“ auf. Sie will außerdem Rechtsanwaltsfachangestellte werden, heißt es in dem Artikel weiter.

Das machen Sarafina und Sylvana

Sarafina hat eine Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten abgeschlossen und ihr Mann ist Garten- und Landschaftsbauer. Sylvana Wollny kümmert sich derzeit vor allem um ihre zwei Kids – ihr Partner Florian Köster ist Fachkraft für Lagerlogistik. Eine Ausbildung zur Altenpflegerin machte Lavinia Wollny.

Das planen Sarah-Jane, Calantha und Loredana

Sarah-Jane Wollny hat eine Ausbildung zur staatlich anerkannten Sozialassistentin erfolgreich abgeschlossen und ist examinierte Altenpflegerin. Calantha Wollny will als Tierärztin arbeiten. Loredana Wollny geht noch zur Gesamtschule, hat aber schon einen Plan für die Zukunft: Sie würde gerne Friseurin werden.

Die Berufe der Wollny-Töchter im Überblick