Die Wollnys: Der Zoff unter den Töchtern eskaliert!

In ein paar Tagen feiert Silvia ihren 57. Geburtstag. Eigentlich wollte sie groß feiern. Allerdings hat ihr Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ihre Kinder planen daher eine Überraschungsfeier, für die unter anderem eine Torte, Deko und Blumen organisiert werden müssen. Auch ein gemeinsames Geburtstagsgeschenk darf natürlich nicht fehlen. Und Mama Wollny darf von den ganzen Vorbereitungen nichts mitbekommen. Doch Spürnase Silvia entgeht bekanntermaßen nichts. Einfallsreichtum in Sachen Ablenkungsprogramm ist gefragt. Gelingt es der Familie oder bringt Silvia ihre eigene Überraschungsfeier zum Platzen?

Zündstoff bei den Wollny-Töchtern

Loredana und Estefania haben scheinbar andere Pläne, als bei den Vorbereitungen mitzuwirken. Beispielsweise arbeitet Estefania gerade an ihrer Musikkarriere und bereitet sich auf einen Musikdreh vor. Das sorgt für Diskussionsstoff unter Silvias Töchtern. Parallel dazu plant die hochschwangere Lavinia wieder den Einzug ins Wollnyheim. Sie hatte kürzlich Wehen und musste sogar ins Krankenhaus. Vorübergehend wohnt sie deshalb wieder bei Silvia und Harald, damit immer jemand in ihrer Nähe ist.

Silvia Wollny feiert ihren Geburtstag

Silvia wird 57! Von der geplanten Überraschungsfeier darf Mama Silvia aber natürlich nichts mitbekommen. Deshalb wird sie von Lavinia in ihrem Zimmer abgelenkt. Die hochschwangere 22-Jährige nutzt die Gelegenheit, um sich von ihrer Mama einen Geburtsvorbereitungs-Crashkurs geben zu lassen. Doch wie kommen Silvias unkonventionellen Atem- und Schreiübungen bei der werdenden Mama an? Und was sagt Silvia am Ende zu den Geburtstagsüberraschungen, wenn sie diese schließlich doch entdeckt? Soviel sei verraten: Die ein oder andere Träne wird kullern!

Lavinia muss zur Frauenärztin

Wenige Tage später muss Lavinia zu einer Vorsorgeuntersuchung zu ihrer Frauenärztin. Dieser ist besonders wichtig, weil sie erst kürzlich wegen verfrühter Wehen im Krankenhaus lag. Die Wehen haben sich zwar wieder gelegt, doch es bleibt die Unsicherheit, ob sie nicht jederzeit wieder auftreten könnten. Daher sind Lavinia und Tim auch wieder zu Silvia ins Haus gezogen. Da Tim seinem Job nachgehen muss, kann er seine Freundin erstmals auch nicht zum Frauenarzt begleiten. Für ihn springt Silvia ein. Die Elffachmama freut sich, dass sie das Baby ihrer Tochter so kurz vor der Geburt per Ultraschall noch einmal sehen darf. Doch über die Nachrichten der Ärztin nach der Untersuchung wird sie weniger erfreut sein! Eigentlich plant Lavinia in 12 Tagen einen Kaiserschnitt, aus Angst vor den Schmerzen bei einer natürlichen Geburt. Doch es könnte aus dem geplanten Kaiserschnitt eine vorzeitige natürliche Geburt werden.