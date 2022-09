Die Wollnys: Das Baby ist endlich da!

In der neuen Folge von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“ soll das Baby von Lavinia endlich auf die Welt kommen. Die Familie plant eine Babyshower-Überraschungsparty. Wie werden Lavinia und ihr Freund Tim reagieren? Für Estefania steht der Videodreh zu ihrem Song „So schwer so leicht“ an.

Lavinia nähert sich der Geburt ihres Babys! In bereits elf Tagen soll ihr erstes Kind per Kaiserschnitt zur Welt kommen. Hinzu kommt: Die 22-Jährige hat Frühwehen. Zwölf Tage vor Geburt wurde eine Verkürzung des Gebärmutterhalses auf 1,5 Zentimeter festgestellt. Heißt: Die Geburtswehen könnten jederzeit einsetzen. Der Familie ist klar: Es ist höchste Zeit, eine Babyshower-Party für die Hochschwangere zu organisieren! Es erweist sich als schwieriger als gedacht, Lavinia abzulenken. Was denken sich die Wollnys für Lavinia aus? Und wie reagieren Lavinia und ihr Freund Tim auf die Party-Überraschung? Die werdenden Eltern dürfen sich auf lustige Spiele – wie z.B. eine Babybrei-Kostprobe mit verbundenen Augen – freuen. Diese Challenge hat es in sich, denn die Familie lässt es sich nicht nehmen, Tims „Breichen“ zu manipulieren und durch Extrawürze schärfer zu machen.

Lavinia Wollny bekommt ihr Baby

Lavinia bekommt ihr Baby! Ihr Kind soll per Kaiserschnitt am 22.2.2022 das Licht der Welt erblicken. Einen Tag vor dem Termin sind sie und Kindsvater Tim extrem angespannt und nervös. Sie können es kaum abwarten, ihr Baby endlich im Arm zu halten. Noch weiß keiner, ob sie ein Mädchen oder einen Jungen bekommen. Das wollen die Eltern erst bei der Geburt erfahren. Dabei haben beide klare Vorlieben! Unter die Vorfreude mischen sich aber auch Ängste. Vor allem Tim macht sich Gedanken über mögliche Komplikationen beim Kaiserschnitt. Er befürchtet zudem, im Kreißsaal umzukippen. Dann müsste Lavinia die Geburt allein durchstehen. Daher soll Silvia sie in den OP begleiten und Tim so lange draußen warten. Was erlebt die Familie bei der Geburt – und sind Vater, Mutter und Kind danach wohl auf? Halten sie am Ende ein Mädchen oder einen Jungen im Arm und welchen Namen soll das Baby tragen? Die Emotionen sind in jedem Fall groß – und sorgen für reichlich Nervosität und Tränen!

Sylvana und Flo planen die Taufe von Anastasia

Parallel dazu planen Sylvana und Flo die Taufe von Anastasia. Nachdem sie schon einmal verschoben werden musste, soll sie nun bald stattfinden. Vorher gilt es aber die Frage der Paten zu klären. Noch weiß keiner, wer Taufpate werden soll. Sylvana und Flo machen daraus ein großes Geheimnis und planen nun den Moment, in dem sie die Paten verraten möchten. Was denken sie sich dafür aus? Und gelingt es Silvia, vorab schon etwas in Erfahrung zu bringen? Bei Emory und Casey ist hingegen Bewegungstraining angesagt. Die neun Monate alten Zwillinge bekommen seit einiger Zeit Physiotherapie und dort auch Übungen für zuhause mit. Was steckt dahinter, welche Fortschritte machen sie dabei und wie kommen die Eltern damit zurecht?

Bei Estefania steht ein Videodreh an

Zudem steht für Estefania der Videodreh zu ihrem Song „So schwer so leicht" an. Gleich im Anschluss an den Videodreh ist ein Fotoshooting geplant. Silvias Nesthäkchen Loredana will ihre große Schwester zu Dreh und Shooting begleiten. Doch: Mist! Silvia wollte als Begleitung mit. Wie reagiert die Mutter der Kompanie auf die Planänderung? Ihre beiden Töchter sind vor dem Termin schon sehr aufgeregt. Sie wären noch aufgeregter gewesen, hätten sie geahnt, was beim Videodreh alles schief gehen würde. Die neue Folge von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!" zeigt RTLZWEI heute um 20:15 Uhr.