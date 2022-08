Die Wilden Kerle: Das machen die Teenies heute

Der erste Teil der Kinderfilmreihe „Die Wilden Kerlen“ kam vor rund 20 Jahren in die Kinos. Es ging dabei um Teenies, welche einfach etwas kicken wollten und alles gewinnen wollten. Doch augenscheinlich gab es immer ein besseres Team. Schließlich dominierten sie jeden Bolzplatz und begeisterten dabei Millionen von Menschen. Doch was wurde eigentlich aus den kleinen Helden?

Was hatte diese Filmreihe damals für einen unglaublich krassen Hype? Die Kinderfilmreihe hat viele andere Produktionen in den Schatten gestellt. So war es bei einer kompletten Teenie-Generation einfach nur der Renner. Jeder wollte so sein wie sie. Doch das ist nun schon einige Jahre her. Was wohl aus den Jungs geworden ist?

Das wurde aus den „Die wilden Kerle“-Stars

Leon

Er wurde damals von Jimi Blue Ochsenknecht gespielt und war immer der Anführer des Bolzplatztrupps. Die letzten Jahre waren für den heute 30-Jährigen auf jeden Fall turbulent. Neben seinem eigenen Kochbuch hat er auch noch die Weinproduktion für sich entdeckt, bei der er seinen eigenen Wein entwickelt. Zudem ist er mit Yelz Koç ein glückliches Paar. Erst im Oktober letzten Jahrs bekamen die beiden Töchterchen Snow Elanie.

Vanessa

Sie hatte es wirklich schwer, um in die Gruppe aufgenommen zu werden. Doch sie konnte sich beweisen. Die Figur wurde von Sarah Kim Gries dargestellt, welche mittlerweile zweifache Mama ist. Nach dem riesigen Erfolg durch die Filmreihe „Die wilden Kerle“ war sie auch noch in anderen Produktionen wie beispielsweise „SOKO Köln“ zu sehen. Allerdings hat sie sich von der Filmbranche abgewandt.

Marlon

Er ist der ältere Bruder von Leon, weshalb sich die beiden immer wieder in den Haaren haben. Gespielt wurde Marlon von Wilson Gonzalez Ochsenknecht. Bis heute steht er erfolgreich vor der Kamera und ist in vielen Produktionen wie „Die Ochsenknechts“ oder „5 Gold Rings“ zu sehen.

Maxi

Er war bekannt für den „härtesten Schuss der Welt“ – auch wenn er nie wirklich sprechen wollte. So war er ein wichtiger Teil der Gruppe. Marlon Wessel ist der Schauspieler hinter der Figur. Allerdings war es auch seine einzige Rolle in seiner Filmkarriere. Bis Januar arbeitete er in Bali als Architekt.

Markus

Zu jeder Fußballmannschaft gehört natürlich auch ein Torwart, welcher bei den „wilden Kerlen“ Markus ist. Leon Wessel-Masannek übernahm die Rolle. Aber auch er knüpfte in der Filmbranche nicht an den Erfolg an. So sah man ihn in keinen anderen Filmen oder Serien. Nach dem letzten Teil zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück.

Juli

Wenn jemand auf das Tor zu rennen wollte, dann musste man erst am Verteidiger Juli vorbei. Gespielt wurde er von Jonathan Beck. Er hat im Gegensatz zu den anderen Kinderstars eine beachtliche Filmkarriere hingelegt. So sah man ihn jedes Jahr in einer anderen Produktion. Erst zuletzt in „Über Land – Kleine Fälle“. Zudem hatte er auch schon Theaterauftritte, Hörbücher und war sogar als Synchronsprecher aktiv.

Joschka

Was wäre wohl die Bande ohne Joschka gewesen? Er ist zwar der jüngste und kleinste Mitspieler gewesen – doch ohne ihn wäre nichts gelaufen. Kevin Iannotta spielte den kleinen Fußballer. Zwar war er neben der „Die wilden Kerle“-Filmreihe nur in „Hanni und Nanni“ und „Amok“ zu sehen. Jedoch übernahm er eine Menge Rollen als Synchronsprecher. Das war allerdings auch nur von 2003 bis 2007. Danach sah man ihn noch in zwei Serien.

Raban

Jede Gruppe muss natürlich auch einen kleinen Tollpatsch haben. Das war bei den „wilden Kerlen" Raban. Gespielt wurde die Rolle von Raban Bieling. Neben der Filmreihe sah man ihn noch in vielen weiteren Produktionen. Zuletzt beispielsweise in „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" und in „Rate Your Date". Beides ist aber auch schon wieder fast vier Jahre her.