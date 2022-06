Die wichtigsten 6 Must-Haves für deinen Urlaub

Schon bald geht es für dich endlich in den Urlaub, doch du weißt noch gar nicht so richtig, ob du auch wirklich alles Wichtige dabei hast? Gar kein Problem! Wir von KUKKSI verraten dir die wichtigsten Must-Haves für deinen Urlaub, damit du auch wirklich nichts vermisst. Egal, welcher Typ Urlauber du bist. Ein paar bestimmte Dinge müssen immer mit.

Im Koffer hat man natürlich immer nur begrenzt Platz. Am liebsten will man eigentlich den ganzen Kleiderschrank und die Hälfte aller Badutensilien mitnehmen. Das geht aber leider nicht. So muss man sich also auf die wichtigsten Dinge beschränken. Aber welche sind das eigentlich, damit man auch wirklich alles hat, wenn es endlich in den verdienten Urlaub geht?

Must-Haves für deinen Urlaub

Sonnenbrille: Wird super gern vergessen, ist aber echt Gold wert, wenn es in ein warmes Land geht und dazu auch noch Sommer ist. Es gibt nichts Nervigeres, als eine sehr helle Sonne, die einen den ganzen Tag nur blendet und man kaum etwas sehen kann.

Sonnenhut: Es ist nicht nur ein tolles Accessoire für den Sommer, um gut auszusehen, sondern schützt auch vor einem Sonnenstich und Sonnenbrand auf dem Kopf. Also ganz ganz wichtig und muss unbedingt mit.

Beutel oder Rucksack: Egal, wo du Urlaub machst und was du dort anstellen willst. Ein Rucksack oder zumindest ein Stoffbeutel sind sehr wichtig. Kann man am Strand, aber auch beim Schlendern durch Städte sehr gut gebrauchen.

Badekleidung: Wenn du im Sommer Urlaub machst, wird es sicher an deinem Reiseziel auch eine Möglichkeit zum Baden geben. Also darf die passende Kleidung auch auf keinen Fall fehlen.

Ladegerät: Wird super gern vergessen, ist aber sehr wichtig. Ansonsten ist nach dem ersten Tag schon der Akku alle. Das wäre nicht so toll. Oft ist es auch gar nicht so günstig, ein Neues heranzubekommen.

Badeschuhe: Das wäre auch echt ärgerlich, wenn man im Urlaub die Badeschlappen vergessen hat und dann nur mit Sneakers durch den Sand laufen muss. Also auch unbedingt mit in den Koffer.