Die 4 krassesten Fehler in berühmten Serien

Es gibt so einige Serien, die uns zum Lachen, Weinen und Mitfiebern gebracht haben. Doch natürlich kann sich immer mal wieder ein Fehler in eine Serie einschleichen. Selbst Produktionen, die unglaublich erfolgreich waren oder sind und einen großen Hype haben oder hatten, können durchaus mal kleinere Fehler haben. Wir von KUKKSI verraten dir die fünf krassesten Fehler in sehr bekannten Serien.

Was wäre wohl heute die abendliche Unterhaltung ohne Filme oder Serien? Vermutlich sehr langweilig. So gibt es richtig viele Sachen, die man bei Netflix, Amazon, Disney und anderen Streamingdiensten schauen kann. Dass kleinere oder sogar auch größere Fehler in Serien auftreten, ist gar nicht so unüblich, wie man denkt. Selbst in den gehyptesten Produktionen tauchen durchaus welche auf.

Die schlimmsten Fehler in Serien

How I met your Mother

In der Serie gab es diesen Rückblick auf Lilys Abschlussball, welcher im Jahr 1966 stattfand. Dort wurde Musik aus der Zukunft gespielt. Denn der Song, der dort lief, heißt „Freshman“ von der Band Verve Pipe. Der Song wurde erst 1997 veröffentlicht. Ein eher kleiner Fehler, den man auch gar nicht so einfach bemerkt.

The Big Bang Theory

In einer Folge sieht man, wie Dr. Leonard Hofstadter genüsslich seinen Wein trinkt. Darin liegt aber auch schon der Fehler. Eigentlich ist er nämlich Allergiker und dürfte ihn gar nicht vertragen. Für richtige „Big Bang“-Fans dürfte das auch wirklich viele Fragen aufgeworfen haben.

Friends

In der dritten, vierten und fünften Staffel von „Friends“ gab es jeweils Folgen zum Weihnachts- und Thanksgiving-Fest. Doch Ross ist immer 29 Jahre alt. Wie soll das denn gehen? Er ist einfach nie gealtert. Das ist dann schon ein echt krasser Fehler in der Serie.

Breaking Bad

In der zweiten Staffel gab es einen schlimmen Fehler in der Produktion. In der elften Folge bricht Walter White in die Wohnung von Jesse ein. Dabei sieht man in einer Szene einen Kopf, der am Türrahmen vorbeischaut. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass das ein Crewmitglied war. Walter White ist nämlich eigentlich allein in der Wohnung.