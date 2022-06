Das sind die 9 verrücktesten Gesetze der USA

In den USA ist alles anders – das sieht man vor allem an einigen Gesetzen, welche teilweise auf uns ziemlich kurios wirken. So gibt es einige skurrile Regelungen in den verschiedensten Staaten der USA. KUKKSI hat mal die skurrilsten Gesetze herausgesucht.

Von Waffenpflicht bis zu Jonglierverbot ist in den USA alles dabei. Weil Gesetze auch einfach nur durch einmalige Gerichtsverfahren entstehen können, gibt es so manche Regelung, über die man wirklich nur schmunzeln kann. Bis heute besteht deshalb so manch kurioses Gesetz, nur weil es mal ein Prozess wegen irgendeiner banalen Sache gab.

Die 9 kuriosesten Gesetze der USA

Im Bundesstaat Delaware, genauer gesagt in Lewes ist es nicht erlaub, dass man Hosen trägt, die die eigene Figur betonen. Warum und weshalb lässt sich nur schwer logisch erklären.

Auf Hawaii ist es untersagt, dass man sich eine Geldmünze ins Ohr steckt. Klingt natürlich sinnvoll, doch die Geschichte hinter diesem Gesetz wäre sicher super interessant.

Alle Bewohner in Florida machen sich regelmäßig strafbar. Es ist nämlich nicht gestattet, nackt zu duschen. Wie man es sonst machen soll, steht aber nicht im Gesetz.

Es gibt in Illinois auch Gesetze für Tiere. So dürfen in Kirkland Bienen nicht über das Dorf oder die Straßen zu fliegen.

Auch in Minnesota haben Tiere eingeschränkte Rechte. So darf man bei der Grenzüberquerung keine Ente auf dem Kopf tragen.

In New Jersey trennt man Hobbys sehr konsequent. Wenn man nämlich gerade beim Angeln ist, darf man währenddessen als Mann nicht stricken.

Papiertaschentücher können in Oklahoma für eine Strafe sorgen. Die dürfen nämlich während der Autofahrt nicht auf dem Rücksitz liegen.

Dass es Pflicht ist, eine Waffe mit zum Gottesdienst zu bringen, ist auch nur in den USA denkbar. So soll man in South Carolina zum Gottesdienst am Sonntag eine Schusswaffe mitbringen.

Auch in Vermont geht es tierisch zu. Falls man gerade mit seiner Giraffe spazieren gehen sollte und sie irgendwo anbinden möchte, dann sollte man das nicht an einem Telefonmasten tun. Das ist nämlich in dem Bundesstaat verboten.