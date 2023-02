Die Verräter: RTL holt Reality-Hit nach Deutschland!

Eine der aktuell am heißesten gehandelten TV-Shows der letzten Jahre kommt zu RTL. Noch in diesem Jahr wird das einzigartige Reality-Game „Die Verräter“ auch Deutschland in seinen Bann ziehen.

Ständige Täuschungen, Misstrauen, Wahrheiten und Lügen, halten die Zuschauer in dieser Show in Atem. Bei „Die Verräter“ treffen Prominente in einem französischen Schloss aufeinander. Hier beginnt ein psychologisches Strategiespiel von Gut gegen Böse. Doch wer ist gut und wer ist böse? Wer sind die Verräter, wer die Loyalen?

Nur die Zuschauer können verfolgen, wer ehrlich ist. Ein Spiel um Schein und Sein, bei dem die Verräter in jeder Runde treue Mitspieler eliminieren oder selbst enttarnt werden können. Verbannen die Loyalen die Verräter aus dem Spiel, so teilen sie sich den Gewinn. Schafft es ein Verräter hingegen bis zum Ende alle zu täuschen, gewinnt er.

„Die Verräter“ ist international bereits ein TV-Hit

„Die Verräter“ wird von der All3Media Company Tower Productions im Auftrag von RTL in Frankreich produziert. Das niederländische Original „De Verraders“, von All3Media’s IDTV entwickelt und produziert, erhielt 2022 in der Kategorie Reality and Factual Entertainment die Rose d’Or-Auszeichnung „Goldene Rose“. Am US-Markt, in UK, Frankreich, Australien, den Niederlanden, Belgien und Spanien sorgte die Show bereits für herausragende Ratings. All3Media International vertreibt das weltweit meistverkaufte Format des Jahres 2021. Ein genauer Sendetermin bei RTL ist jedoch noch nicht bekannt.