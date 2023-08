Die Verräter: Darum geht es in der RTL-Show!

Es kann ein großes Vergnügen sein, jemanden beim Lügen zu beobachten, wenn man selbst die Wahrheit kennt. Die neue Reality-Krimi-Show „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ verspricht genau dieses Vergnügen und hat bereits international ein Millionenpublikum in ihren Bann gezogen.

Ab dem 20. September, immer mittwochs, 20:15 Uhr beginnt auch bei RTL das aufregende Spiel um Schein und Sein. Über sechs Folgen hinweg werden die Zuschauer durch raffinierte Täuschungen, Misstrauen, Wahrheiten und Lügen in Atem gehalten. Die Zutaten: 16 Prominente, die im Spiel um einen Silberschatz im Wert von bis zu 50.000 Euro die Wahrheit nach Belieben auf den Kopf stellen. Moderiert wird das neue TV-Highlight von Sonja Zietlow.

Sonja Zietlow präsentiert „Die Verräter“

Das Spielprinzip von „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“: 16 Prominente treffen in einem Schloss in Frankreich aufeinander und das Spiel beginnt. Am Herzstück der Show, dem Runden Tisch, wählt Sonja Zietlow unter allen Spielern, die Augenbinden tragen und somit ihre Wahl nicht sehen können, drei Verräter aus. Der Clou? Nur die TV-Zuschauer kennen dadurch die Identität der Verräter und werden somit zu allwissenden Beobachtern in diesem spannenden Täuschungs-Thriller aus Manipulationen und List. Ab jetzt treiben die drei Verräter ein raffiniertes Verwirrspiel zu ihrem Vorteil. In jeder Folge eliminieren sie einen Mitspieler, einen sogenannten Loyalen. Aber Achtung: Auch sie selbst können durch die Loyalen enttarnt und verbannt werden.

Das ursprüngliche Format „De Verraders“ feierte 2021 seine erfolgreiche TV-Premiere in den Niederlanden. Es wurde erfolgreich in 25 TV-Märkte weltweit lizenziert und ist eine der am schnellsten verbreiteten Unterhaltungsshows der Welt. Der Reality-Hit erzielte u. a. in Ländern wie USA, Vereinigten Königreich, Niederlande, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Neuseeland, Norwegen, Portugal und Spanien herausragende Quoten. Auf RTL+ steht eine Doppelfolge ab 13. September bereit, danach immer wöchentlich eine neue Folge im Stream.