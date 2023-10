Die Verräter: Achtung, Spoiler! Verdächtige Tränen, zwei Verräter und ein unmoralisches Angebot

In der fünften Folge von „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ hat es vor allem Ulrike schwer, die Mitspieler von ihrer Loyalität zu überzeugen. Sonja macht ihr daher ein unmoralisches Angebot im Wert von 9.000 Euro. Wird sie es annehmen? Außerdem: Vincent ist auf die Seite der Verräter gewechselt und hadert noch sehr mit seiner neuen Rolle.

Das passiert in der fünften Folge von „Die Verräter“

Frühstück

Die Spieler treffen nach und nach beim Frühstück ein. Den meisten von ihnen ist klar: In der Nacht muss ein Loyaler erpresst worden sein. Dass es ausgerechnet Vincent ist, der sehr bemüht ist, sich nichts anmerken zu lassen, ahnt erstmal niemand. Als Sonja eintritt, ist klar: Pascal wurde ermordet. Sonja nimmt Pascals Portrait in die Hand und fragt, ob jemand Verwendung dafür habe. Ulrike möchte das Bild behalten und nimmt es überschwänglich entgegen. Das stößt besonders Sabrina sauer auf: Sie findet, Ulrike übertreibt. Irina verdrückt bei der Nachricht von Pascals Tod eine Träne, was Friedrich nicht entgeht und sie in seinen Augen noch verdächtiger macht.

Nach dem Frühstück

Sabrina, Mariella und Irina überlegen in der Bar, wer in der Nacht erpresst und damit zum neuen Verräter wurde. Claude steht bei Sabrina hoch im Kurs. Aber auch Ulrike hat sich durch ihre Theatralik mit Pascals Portrait verdächtig gemacht. Wollte sie von sich ablenken? Friedrich enthüllt in der Bibliothek, dass er den Schild hatte. Ulrike findet, dass ihn das nicht automatisch zum Loyalen macht. Denn theoretisch hätte auch ein Verräter den Schild in der Waffenkammer finden können. Ulrike traut nach Pascals Tod niemandem mehr über den Weg. Bevor weiter spekuliert werden kann, teilt sich die Gruppe für die anstehende Mission in zwei Teams ein.

Mission Auto-Rally

Acht Spieler sind noch im Rennen und Letzteres wird heute auf den Straßen rund um das Château ausgetragen. Für „Team Rot“ am Steuer: Claude. Unterstützt von Irina, Sabrina und Mariella tritt er gegen „Team Blau“, bestehend aus Ulrike, Vincent und Anna-Carina mit Friedrich am Steuer, an. Auf dem Spiel stehen insgesamt zwölf Silberbarren im Wert von 6.000 Euro und der Zugang zur Waffenkammer. Doch es geht nicht nur um Geschwindigkeit: An den Weggabelungen finden die Teams Behauptungen über ihre Mitspieler, die entweder wahr oder falsch sind. Diese beiden Antwortmöglichkeiten entscheiden über die Weiterfahrt. Lösen die Teams die Frage korrekt, gelangen sie zur nächsten Weggabelung. Liegen sie falsch, landen sie in einer Sackgasse. Mit knappem Vorsprung bringt Friedrich sein Team als erstes über die Ziellinie.

Waffenkammer

Team Blau darf in die Waffenkammer und somit auch beide Verräter. Ulrike fordert zuerst ihr Glück heraus und findet den Schild. Während sie sich freut, kursiert jedoch in der Bar wieder ihr Name und noch immer geht es um ihr vermeintlich auffälliges Verhalten beim Frühstück. Abermals findet Vincent den Dolch in der Waffenkammer. Dieser ermöglicht ihm erneut die doppelte Stimmzahl am Runden Tisch.

Festessen

Am frühen Abend empfängt Sonja die Prominenten zu einem Dinner. Sie verspricht ein entspanntes Beisammensein ohne Hintergedanken und verabschiedet sich bis zum Digestif. Die Prominenten können jedoch nicht entspannen. Als Sonja zurückkehrt, fordert sie sie zu einem Spiel auf. Sabrina meldet sich als Freiwillige und darf beginnen bei: Wem vertraust du am meisten? Sabrina entscheidet sich für Claude und darf sich daraufhin setzen. Claude wählt Mariella und setzt sich. Es folgt Vincent, der Anna-Carina nennt und sich setzt. Diese entscheidet sich für Irina und darf Platz nehmen. Irina hat nun nur noch die Wahl zwischen Ulrike und Friedrich und obwohl Letzterer sie stets offensiv verdächtigt, spricht sie ihm ihr Vertrauen aus. Somit bleibt Ulrike als einzige stehen. Niemand hat ihr ein Vertrauen ausgesprochen. Sonja macht Ulrike ein unmoralisches Angebot: Unter einer Cloche enthüllt sie 18 Silberbarren im Wert von 9.000 Euro. Ulrike hat die Wahl: Entweder nimmt sie das Silber für sich allein und verlässt sofort das Schloss oder sie verzichtet, bleibt im Spiel und das Silber wird zum Preistopf addiert. Sie verzichtet und bleibt. Bringt ihr dieser Schachzug das Vertrauen der anderen zurück?

Runder Tisch

Am Runden Tisch findet Ulrike in den Augen der anderen nicht die richtigen Worte, um sich gegen die Verdachtsmomente zu verteidigen. Sie wird einstimmig verbannt und enthüllt: Sie ist eine Loyale. Die Gruppe kann es nicht fassen. Besonders Irina ärgert sich. Sabrina glaubt, bei Anna-Carina ein falsches Spiel zu erkennen, als diese sie nach Ulrike Verbannung mitleidig anschaut.

Nach dem runden Tisch

In der Bar ärgert sich Claude, Mitläufer gewesen zu sein. Sabrina, die den ganzen Tag über Ulrike verdächtigt hatte, ärgert sich besonders über ihre Fehleinschätzung. Irina reflektiert ihren Egoismus. Eigentlich hält sie nach wie vor Anna-Carina für die Verräterin, hat aber gegen Ulrike gestimmt, um nicht auf Anna-Carinas Radar zu landen. Claude bringt vor der Gruppe Irina wieder ins Spiel. Anna-Carina freut sich über jeden Verdacht, der von ihr ablenkt. In der Bar hat Claude noch eine weitere Theorie – was, wenn es Anna-Carina und Vincent sind? Doch Irina hält sich hartnäckig in den Köpfen der Loyalen. Erhärtet sich der Verdacht gegen eine weitere Loyale?

Konklave

Anna-Carina ist stolz auf ihren neuen Mit-Verräter, Vincent hat gut in seine Rolle hineingefunden. Auch wenn Vincent anfangs mit dem Rollenwechsel gehadert hat, ist er hoch motiviert zu gewinnen. Der letzte Mord vor dem Finale steht an: Vincent plädiert dafür, den in seinen Augen gerissenen und unberechenbaren Friedrich zu ermorden. Anna-Carina hingegen tendiert zu Claude. Können sich die beiden einigen oder muss ein anderer Loyaler sterben?

RTL zeigt die neue Folge von „Die Verräter“ am Mittwoch um 20:15 Uhr.