Die Verräter: Achtung, Spoiler! Neuer Verräter, Bauernopfer und eine giftige Cocktailparty

In der dritten Folge von „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ nimmt das trügerische Spiel an Fahrt auf. Nach Florian Fitz‘ Ausscheiden wird ChrisTine Urspruch von Jalil und Anna-Carina Woitschack in den Kreis der Verräter aufgenommen. Doch die Entscheidung für ChrisTine ist ein abgekartetes Spiel und schon bald gibt es ein erstes Bauernopfer.

Das passiert in der dritten Folge von „Die Verräter“

Frühstück, Teil I

Nach Ulrike und Pascal betritt Irina als dritte mit einem auffälligen Accessoire den Frühstückssaal. Es ist der Schild, den sie gestern in der Waffenkammer gefunden und der sie in der Nacht vor einem möglichen Mordanschlag durch die Verräter geschützt hat. Obwohl sie über den Schild nicht mit der Gruppe sprechen wollte, möchte sie jetzt ehrlich sein und berichtet über ihren Besitz. Auch Sabrina und Jalil werden herzlich empfangen. Dann kommt ChrisTine leicht aufgeregt in den Frühstücksraum.

Rückblick Konklave & Verführung

Nur wenige Stunden vorher: ChrisTine wird aus dem Schlaf gerissen. Die Verräter möchten sie verführen. Lehnt sie ab, geschieht nichts, stimmt sie zu, wird sie zur Verräterin. Sie entscheidet sich für letzteres. Als Jalil und Anna ihr ihre Identitäten enthüllen, ist die Freude beiderseitig groß. Jedoch aus unterschiedlichen Gründen, denn was die beiden Alt-Verräter noch verheimlichen: Sie würden ChrisTine bei der nächstbesten Gelegenheit ans Messer liefern.

Frühstück, Teil II

Irina zögert nicht lange und versucht, ChrisTine mit provokativen Fragen aus der Reserve zu locken. Nicht zuletzt, weil sie am gestrigen Abend fast als einzige nicht für die Verbannung von Florian stimmte, steht sie bei vielen hoch im Kurs, Verräterin zu sein. Unter Druck verdrückt die Schauspielerin einige Tränen. Zu ihrem Glück sorgt Sonja mit ihrem Auftritt für Zerstreuung. Denn statt nur einem fehlen am Ende des Frühstücks gleich zwei Mitspieler: Shermine und Vincent. Anscheinend hat über Nacht eine Entführung stattgefunden. Doch ob beide entführt wurden oder einer von ihnen ermordet wurde, gilt es noch herauszufinden.

Irina will nicht mit ChrisTine

Die verbliebenen Prominenten sollen sich für die Rettungsmission eigenständig in zwei Teams aufteilen, das schnellere gewinnt erneut einen Gang in die Waffenkammer. Aufgrund ihres weiter erstarkten Verdachts möchte Irina kein Team mit der potenziellen Verräterin ChrisTine bilden. Der Rest nimmt es gelassener und so entscheidet man sich pragmatisch nach zufälliger Sitzordnung. Team Blau besteht nun aus Friedrich, Anna, Mariella, Jalil und ChrisTine. Team Rot bilden Sabrina, Claude, Ulrike, Irina und Pascal.

Mission Entführung

Die Entführten müssen gefunden und befreit werden. Jalil, Friedrich, Ulrike und Claude besetzen die Schaltzentrale, wo sie Hinweise in Form von Morsezeichen erhalten und so jeweils den Rest ihrer Teams zum Versteck leiten müssen. Besonders Jalil stellt sich als talentierter Morseentzifferer heraus, während sich Anna als Formel-1-Fahrerin empfiehlt. Gemeinsam führen sie ihr blaues Team als erstes zum Versteck und befreien Shermine und Vincent. Zur Belohnung gibt es zehn Silberbarren im Wert von 5.000€ und die Gewissheit, dass niemand ermordet wurde.

Waffenkammer

Team Blau und die Entführten haben die Chance, in der Waffenkammer nach dem Schild zu suchen. Fündig wird Friedrich. Er kann in der Nacht nicht ermordet werden, behält dies aber für sich. Die Gedanken der meisten kreisen währenddessen bereits um die nächste Verbannung. ChrisTine versucht weiterhin, Irinas Namen ins Spiel zu bringen, doch so richtig möchte ihr niemand folgen. Auch Jalil und Anna halten sich zurück. Kurz bevor die Stunde der Wahrheit ansteht, wird Irina plötzlich emotional, denn die Auseinandersetzung mit ChrisTine am Frühstückstisch lässt sie nicht los. Unter Tränen entschuldigt sich die Juristin, so forsch gewesen zu sein.

Runder Tisch

Von Beginn der Diskussion an wird ChrisTine verdächtigt. Das größte Indiz gegen sie ist dabei ausgerechnet der Konklave-/Runder-Tisch-Versprecher vom Vorabend, als sie noch vollkommen unschuldig war. Mit voranschreitender Zeit wird der Tatort-Darstellerin klarer, dass sie sich nicht auf ihre Mitverräter verlassen kann. Weder Jalil noch Anna wagen auch nur ein leises Anzeichen von Loyalität ihr gegenüber. Als Ulrike Irina angreift, wird diese sogar ausgerechnet von Jalil verteidigt. Genau das haben er und Anna besprochen, als sie ChrisTine verführt haben. Der Plan, sie als Bauernopfer einzusetzen, geht auf. Mit zehn von zwölf Stimmen wird ChrisTine als Verräterin entlarvt. Als letzten Akt der Rache nominiert sie Anna. Daraufhin muss ChrisTine das Schloss verlassen.

Cocktailparty

Zwei Verräter in Folge wurden enttarnt und dementsprechend groß ist die Freude. Zudem hat Sonja zur Cocktailparty geladen und eine ruhige Nacht versprochen. Heißt dies etwa, dass niemand ermordet wird? Einige sind da noch skeptisch…

In eleganter Abendgarderobe haben sich die Schlossbewohner zur Cocktailparty versammelt. Was es damit auf sich hat, kann sich keiner so recht erklären. Lediglich Jalil und Anna erfahren, dass sie eine Aufgabe meistern müssen. Einer von ihnen muss während der Party einen Loyalen vergiften, indem er Gift aus einer Ampulle in ein Getränk träufelt. Das Problem: eine Absprache ist nicht möglich, ohne direkt aufzufliegen. Anna fasst sich nach langer Wartezeit ein Herz und tröpfelt das Gift in ein fremdes Glas. Doch war sie unauffällig? Und wen hat es getroffen? Jalils Freude über ihren Alleingang scheint sich in Grenzen zu halten.

RTL zeigt die neue Folge von „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ am Mittwoch um 20:15 Uhr.