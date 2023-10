Die Verräter: Achtung, Spoiler! Das große Finale, ein letzter Mord und das Spiel mit dem Feuer

howdown und damit großes Finale bei „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“. In der 6. Folge wird ein letztes Mal ein Loyaler von den Verrätern in der Nacht ermordet. Vincents Verräter-Spiel droht aufzufliegen und Anna-Carina hat die nächste Hinterlist im Visier. Am Ende zeigt das Spiel mit dem Feuer, wer den Sieg nach Hause trägt.

Im Anschluss an die lineare Ausstrahlung der finalen Folge gibt es ein großes „Die Verräter“-Wiedersehen bei Social Media. Auf dem RTL YouTube Kanal treffen am 25. Oktober die Verräter Anna-Carina, Jalil und Vincent auf die Loyalen Pascal Hens, Friedrich Liechtenstein und Mariella Ahrens und stehen Rede und Antwort. Das verräterische Get-together wird am 27. Oktober auch auf RTL+ abrufbar sein.

Das passiert in der sechsten Folge von „Die Verräter“

Frühstück

Der letzte Tag ist angebrochen. Mariella und Anna-Carina sind die Ersten beim Frühstück. Sie beglückwünschen sich zur Finalteilnahme. Auch Irina, Vincent und Sabrina stoßen hinzu. Als Letztes betritt Friedrich den Raum und als Sonja erscheint, steht fest, dass Claude in der Nacht ermordet wurde. Dies war der letzte Mord der Verräter.

Rückblick Konklave

Rückblick in die Nacht: Im letzten Konklave entscheiden sich Anna-Carina und Vincent dazu, Claude zu ermorden. Besonders Anna-Carina ist davon überzeugt, dass dies der einzig richtige Schachzug sei, denn der Schauspieler habe beide Verräter bereits auf dem Schirm gehabt und habe die Fähigkeit, die Gruppe gegen sie aufzuhetzen.

Für Vincent wird es eng

Um den letzten Mord zu besprechen, versammeln sich Anna-Carina, Mariella und Sabrina in der Bibliothek und Friedrich, Vincent und Irina in der Bar. Die Gruppen gehen jeweils alle Eventualitäten durch und sinnieren über mögliche Verräter-Konstellationen. Besonders Vincents Loyalität gegenüber Anna-Carina wird auf die Probe gestellt, als sowohl Friedrich als auch Irina sagen, dass sie sich in ihr als Verräterin sicher seien. Er behält die Nerven und kann die Situation abwenden.

Autofahrt zur Mission

Der Weg zur Mission muss mit dem Auto zurückgelegt werden. Anna-Carina und Sabrina fahren bei Friedrich mit, während Mariella bei Vincent und Irina am Steuer sitzt. Die Verräter nutzen die Fahrt jeweils in ihrem Auto dafür, zu erfühlen, in welche Richtungen die Verdächtigungen der Loyalen ausschlagen. Vincent versucht außerdem Friedrich verdächtig zu machen. Dieser wiederum glaubt nach wie vor, dass Irina die Verräterin ist.

Mission Kunstraub

9.500 Euro können heute noch erspielt werden, um die insgesamt mögliche Gewinnsumme von 50.000 Euro zu erreichen. Im Schloss eines alten Adelsgeschlechts müssen hierfür verschiedene Rätsel gelöst und Diebesgut durch ein modernes Laserstrahlensicherheitssystem geschleust werden. Als Team erspielen die Prominenten zwölf der möglichen 19 Silberbarren und somit einen Gesamtschatz von 46.500 Euro.

Anna-Carina gerät ins Visier

Nur wenige Sekunden Freude über das gewonnene Silber bleiben den erfolgreichen Kunstdieben, bis ihnen wieder in den Sinn kommt, dass nicht alle etwas davon haben werden. Auf dem Rückweg fährt Friedrich Anna-Carina und Sabrina nach Hause, die über die Möglichkeit eines Verräter-Teams Irina/Vincent spekulieren. Fällt Anna-Carina ihm jetzt in den Rücken? Ihr bleibt gar nicht die Zeit, denn prompt sprechen Friedrich und Sabrina auch ihr ihren Verdacht aus.

Unter vier Augen

Bevor es an den runden Tisch geht, bekommen alle Promis die Chance, noch einmal mit den Mitspielern unter vier Augen zu sprechen. Anna-Carina vermutet eine Kampfabstimmung zwischen ihr und Irina und versucht Stimmen gegen sie zu sammeln. Besonders bei ihrem Mitverräter und Duett-Partner Vincent fällt dies schwer, da zwischen ihm und der Anwältin ein freundschaftliches Band gewachsen ist. Er möchte Friedrich in den Fokus rücken. Sabrina und Irina sind mittlerweile felsenfest davon überzeugt, dass Anna-Carina die Verräterin ist und als Erste gehen müsse.

Runder Tisch

Mit Friedrich, Sabrina, Irina und Mariella sind noch vier Loyale im Spiel. Schaffen es die beiden Verräter Vincent und Anna-Carina, sich gegen sie durchzusetzen? Vor der ersten Verbannung scheint am Runden Tisch eine gute Ausgangslage für die Loyalen zu herrschen. Wären sie sich einig. Doch Friedrich stimmt mit Anna-Carina und Mariella gegen Irina. Irina mit Sabrina gegen Anna-Carina. Da Vincent seine Stimme Friedrich gibt, ist das Ergebnis eindeutig und Irina wird verbannt. Unverzüglich kündigt Sonja eine weitere Abstimmungsrunde an. Anna-Carina wählt nun Sabrina und Vincent tut es ihr gleich. Diese wiederum stimmt wie Friedrich gegen Anna-Carina. Gleichstand, da Mariella Friedrichs Namen auf ihre Tafel schreibt. Bei der folgenden Stichwahl ist Mariella nun aber das Zünglein an der Waage zum Nachteil von Sabrina.

Loyalität oder tödliches Kalkül

Vor dem großen Showdown gehen die Finalisten noch einmal ins Zwiegespräch mit Sonja. Vor allem möchte sie erfahren, mit welchen Strategien die Spieler ins Finale einziehen. Denn Anna-Carina zieht in Erwägung, zur Not auch Vincent ans Messer zu liefern. Der beharrt jedoch auf seiner Loyalität gegenüber echter Freundschaft. Schaffen es die beiden gemeinsam ins Ziel? Oder finden Mariella und Friedrich doch noch irgendwie einen Weg zum Sieg?

Das große Finale / Anna-Carina und Vincent holen den Sieg

Sonja und die vier Finalisten haben sich zum großen Finale um eine Feuerschale versammelt. In diese muss nun jeder ein Säckchen werfen, das die Flamme entweder grün oder rot erleuchten lässt. Grün bedeutet, das Spiel soll beendet werden. Dies könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn die Loyalen der Meinung sind, es sei kein Verräter mehr im Spiel. Eine rote Flamme bedeutet hingegen, dass man eine weitere Verbannungsrunde wünscht. Es stehen nun mit Anna-Carina und Vincent zwei Verräter Mariella und Friedrich, zwei Loyalen gegenüber. Werden ihr Wissensvorsprung und ihre Gerissenheit den Verrätern zum Sieg verhelfen oder schaffen es die Loyalen doch noch, das Spiel an sich zu reißen?

Bei allen leuchtet das Feuer rot. Den Loyalen ist klar, dass sich noch mindestens ein Verräter im Spiel befindet, Anna-Carina und Vincent wollen ihre Tarnung nicht aufgeben. Bei der folgenden Verbannung erhält Friedrich alle Stimmen und scheitert somit kurz vor der Ziellinie. Damit ist es besiegelt und auch Mariella kann nichts mehr ausrichten: Der Sieg und die Silberbarren im Wert von 46.500 Euro gehen an die Verräter Anna-Carina und Vincent. RTL zeigt „Die Verräter“ am Mittwoch um 20:15 Uhr. Die Episode ist bereits bei RTL+ online abrufbar.