Die Tribute von Panem: Das machen die Hauptdarsteller heute

„Die Tribute von Panem“ war ein riesiger Erfolg. Sie ist nämlich von vielen Filmguckern die absolute Nummer eins geworden und inspirierte auch andere Filme. Vielleicht steht sie bei dir vielleicht auch ganz weit. Der vierte und letzte Teil der Reihe kam 2015 in die Kinos.

Der die Tetralogie von „De Tribute von Panem“ waren sogar so erfolgreich, dass man fast die drei Milliardenmarke an Einnahmen erzielte. Das Budget war gerade einmal bei rund 500 Millionen. Der letzte Teil wurde 2015 veröffentlicht. Seitdem sind schon wieder einige Jahre vergangen. Doch was machen die Hauptdarsteller eigentlich heute?

Das machen die Hauptdarsteller heute

Jennifer Lawrence

Die Schauspielerin stand in den Filmen natürlich besonders im Vordergrund. Die spielte die Hauptprotagonistin Katniss Everdeen. Schon vor ihrer Rolle in den vier Filmen war sie eine sehr gefragte Schauspielerin. Das änderte sich auch nicht nach der Tetralogie. Immerhin wirkte sie noch vor zwei Jahren für den neusten X-Men-Film mit.

Josh Hutcherson

Auch der US-amerikanische Schauspieler hatte in „Tribute von Panem“ eine wichtige Hauptrolle. Bei den Spielen lernte er Katniss kennen. Die beiden fingen an sich zu mögen, aber die Umstände machten die Sache sehr kompliziert. Josh Hutcherson war schon vor der Filmreihe in eigenen Rollen zu sehen. Zwar war er auch noch danach aktiv, doch nicht mehr so oft. Zuletzt sah man ihn in der Serie „Future Man“ und in dem Film „Burn“.

Liam Hemsworth

Er besetzte die Rolle des Game Hawthorne. Zwar stand er in den Filmen auch Katniss nahe. Doch seine Liebe wurde nicht erwidert. Im echten Leben läuft es dafür bei ihm sehr gut. Auch er hatte danach noch Angebote für Filmrollen. Zuletzt konnte man ihn „Arkansas" sehen. Aber auch große Rollen wie in „Independence Day: Wiederkehr" konnte er an Land ziehen.