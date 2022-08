Die Nanny-Star Fran Drescher: Darum lief mit Mr. Sheffield nie etwas privat!

Fran Drescher erlangte gro0e Berühmtheit durch die Serie „Die Nanny“. Dort spielte sie das schrille Kindermädchen. Ihr Boss, welcher von Charles Shaughnessy gespielt wurde, verliebte sich in seine Angestellte. Die Schauspielerin hat jetzt verraten, warum mit Mr. Sheffield nie etwas privat lief.

„Die Nanny“ erreichte Kultstatus und zählte zu einer der bekanntesten Sitcoms überhaupt. Fran Drescher verriet über das Erfolgsgeheimnis der Serie: „Zu der Zeit war es das erste Mal, dass Fans sich über Social Media gegenseitig vernetzen und über das austauschen konnten, woran sie ein gemeinsames Interesse hatten. Sehr zu meinem Glück war es ‚Die Nanny‘“, sagt die Schauspielerin in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

Zwischen Fran Drescher und Charles Shaughnessy lief nie etwas

In der Serie gab es zwischen „Fran Fine“ und ihrem Chef Mr. Sheffield ein Happy End – das war aber nur vor der Kamera so. Denn in Realität waren die beiden nie ein Paar, da die Schauspielerin den Job und Privates strikt trennen will. „Das stand niemals zur Diskussion. Wir beide waren damals vergeben und ‚Mr. Sheffield‘ ist bis heute mit seiner Frau glücklich verheiratet, hat zwei wunderbare Töchter. Wir sind aber bis heute gute Freunde. Privat habe ich auch die Einstellung, Liebe von Arbeit zu trennen. Das zu vermischen, ist meist keine gute Idee“, verriet Fran Drescher.

Schon länger wünschen sich die Fans ein Comeback von „Die Nanny". Fran Drescher teilt das nicht ganz und hat stattdessen eine ganz andere Idee: „Ich habe mir immer gedacht, dass es bei einer TV-Show vielleicht mehr Spaß macht, die Show tatsächlich mit einer komplett neuen Besetzung zu drehen, anstatt zu zeigen, wie der ursprüngliche Cast 20 Jahre später lebt." Gegen eine Neuauflage hätte der Sitcom-Star also durchaus nichts, aber mit einer neuen Besetzung.