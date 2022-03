Die Mumie: Was machen die Hauptdarsteller heute?

Der Film „Die Mumie“ war damals ein sehr erfolgreicher Film mit einem sehr großen Hype. Dafür, dass der Film nämlich vor 23 Jahren veröffentlicht wurde, hatte er richtig viele gute Effekte, die teilweise sogar echt gut gealtert sind. Zudem ist der Film nicht nur spannend, sondern teilweise auch echt witzig. Doch was machen die Hauptdarsteller eigentlich heute?

In den Hauptrollen von der Filmreihe „Die Mumie“ waren damals in allen drei Teilen Brendan Fraser, Rachel Weisz und John Hannah und zu sehen. Doch das ist schon bald 25 Jahre her. Der Film war so erfolgreich, dass es sogar noch einen zweiten und dritten Teil gab. Aber was machen die Stars eigentlich heute?

Das machen die Stars heute

Brendan Fraser

Der US-amerikanische Schauspieler steht schon seit 1991 vor der Kamera. Acht Jahre später stand er für den Film „Die Mumie“ vor der Kamera – und er hat auf jeden Fall zu seinem Durchbruch beigetragen. Später sah man ihn nämlich in zahlreichen Filmen in Serien. Beispielsweise in „Scrubs – Die Anfänger“ oder auch in „Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“. Auch heute sieht man ihn noch auf der Leinwand. So war „No Sudden Move“ bisher sein letzter Film, welcher 2021 veröffentlicht wurde.

Rachel Weisz

Die heute 52-Jährige Schauspieler hat eine sehr ähnliche Karriere durchgemacht, wie Brendan Fraser. Sie steht nämlich auch schon verdammt lange vor der Kamera. 1992 feierte sie im Film „Advocates II“ ihr großes Debüt. Bis heute sieht man sie noch die verschiedensten Rollen spielen. So sah man sie im vergangenen Jahr in „Black Widow“ als „Melina Vostokoff“.

John Hannah

Der britische Schauspieler John Hannah spielte in „Die Mumie" den Bösewicht. Doch wie auch bei seinen Kollegen war die Filmreihe ein echtes Sprungbrett. Schon im Jahr 1987 feierte der heute 59-Jährige sein großes Debüt in einer Produktion. Damals war er nämlich in „Brond" für drei Episoden zu sehen. Seine Karriere hat er aber längst nicht an den Nagel gehangen. Zurzeit spielt er nämlich in der Serie „Transplant" mit, welcher auch noch nicht zu Ende ist.