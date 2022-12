Die meist erwarteten Superhelden Filme für 2023

Superheldenfilme sind auch im Jahr 2023 auf dem Vormarsch. Marvel hat seinen Siegeszug mit „Iron Man 1“ im Jahr 2008 gestartet und damit Phase 1 eingeleitet. Über die Jahre hinweg kamen neue Marvel Superhelden auf die Kinoleinwand hinzu und erweiterten das Marvel Cinematic Universe und damit das Kinoerlebnis grundlegend.

Marvel Filme sind keine Stand Alone Filme, d.h. sie sind nicht in sich abgeschlossene Geschichten, sondern sie verknüpfen ihre Handlungsstränge mit anderen Filmen zu einem erweiterten Universum, in dem mit der Zeit immer mehr Superhelden (und Superschurken!) hinzugekommen sind. Dieser Siegeszug geht ungebremst weiter und es wird interessant zu sehen sein, welche neue Superheldenfilme im Jahr 2023 auf der Kinoleinwand erscheinen.

Marvel VS. DC

Marvel und DC haben die unbestrittene Kontrolle über das Superheldengenre. Neben Marvel hat DC auch eine Reihe an Kinofilmen produziert. 2022 war für DC besonders lukrativ mit Filmen wie The Batman und Black Adam. Auf der einen Seite hat Marvel Hits wie Thor: Love and Thunder und Black Panther herausgebracht. In 2022 wurden Kinobesucher mit einer Reihe an ausgezeichneten Superheldenfilme verwöhnt, das lässt darauf hoffen, dass auch das Jahr 2023 ein ausgezeichnetes Jahr für Fans von Marvel und DC Movies werden.

Antman 3 (Februar 2023)

Den Start der Superheldenfilme in 2023 setzt Antman 3 (Februar, Veröffentlichungstermin: 17. Februar) mit der Fortsetzung der Geschichte von Scott Lang, der mithilfe des Anzugs von Hank Pym seine Masse nach Belieben verändern kann. In Antman 3 trifft Scott auch auf den neuen Marvel Bösewicht für die nächste Phase: Kang der Eroberer.

Guardians of the Galaxy 3 (Mai 2023)

Der dritte Teil der äußert erfolgreichen Gruppe erscheint am 5. Mai 2023 in den Kinos. Der Film knüpft an den Geschehnissen von Thor: Love and Thunder an und wird laut Hauptdarsteller Chris Pratt (aka. Star-Lord) die Storyline der Gruppe zu einem epischen Ende bringen.

Shazam! 2 (März 2023)

Den Start in 2023 und damit ins DC Multiversum nimmt „Shazam! Fury of the Gods“, die Fortsetzung des erfolgreichen ersten Films Shazam! (2019). Ursprünglich für 2022 geplant, wurde der Filmstart ins 2023 verschoben. In der Fortsetzung teilt Billy Batson (Zachary Levi) seine Kräfte mit seiner Pflegefamilie und zieht sich damit den Zorn der drei Töchter von Titan Atlas zu.

The Flash (Juni, 2023)

Ezra Miller kehrt nach der gleichnamigen TV-Show in seiner Rolle als Barry Allen aka Flash zurück und stürmt die Kinoleinwand am 23. Juni des nächsten Jahres. Im Film geht Flash zurück in Zeit, um den Mord an seine Mutter zu verhindern. Dabei kommt es zu unerwarteten Konsequenzen für den jungen Superhelden.