Das sind die 6 gesündesten Lebensmittel im Supermarkt

Du ernährst dich gesund und achtest auf deinen Körper? Mit einer ausgewogenen Ernährung kann man sich etwas Gutes tun. Manchmal geht man in den Supermarkt und weiß gar nicht so recht, was man eigentlich einkaufen will. KUKKSI verrät deshalb, was die gesündesten Lebensmittel im Supermarkt sind.

Dein Supermarkt um die Ecke bietet eine riesige Auswahl – aber du hast einfach keine Ahnung, was du alles einkaufen könntest? Dann aufgepasst! KUKKSI hat für dich eine kleine Liste mit den gesündesten Lebensmitteln oder Produkten zusammengestellt, die du unbedingt einkaufen solltest, wenn du auf deinen Körper achtest.

Diese Lebensmittel im Supermarkt sind am gesündesten

Hülsenfrüchte

Egal, ob Bohnen, Linsen oder Kichererbsen. All diese Sachen haben ordentlich Nährstoffe, die sehr sehr gut für deinen Körper sind. Nicht nur Eiweiß haben sie zu bieten, sondern auch Ballaststoffe und Vitamine. Zudem gehören sie zu den besten Eisenquellen.

Nüsse

Auch hier gibt es eine Menge verschiedene Produkte, die darunterfallen. Am beliebtesten sind dabei eindeutig die Walnüsse. Sie sind sehr gute Lieferanten für Fettsäuren, Ballaststoffe, Vitamine und sogar Mineralstoffe. Kann man also zum Naschen immer mal kaufen.

Grüner Tee

Natürlicher Tee ohne irgendwelche Zusätze wie Zucker und Geschmacksverstärker sind schon lecker und gut für unseren Körper. Grüner Tee ist allerdings einer der besten Teesorten, die man sich kaufen kann. Er enthält nämlich Catechine, welche laut Studien sehr gut für uns sind.

Blaubeeren

Blaubeeren sind nicht nur super lecker und sehr süß, sondern auch sehr gut für unseren Körper. Sie haben eine enorm hohe Nährstoffdichte und können unserem Körper sehr viel bieten. Man sollte die Beeren allerdings nicht mit Heidelbeeren verwechseln, welche sehr ähnlich aussehen.

Grünkohl

Er ist vermutlich bei Weitem nicht so beliebt wie Nüsse, Blaubeeren oder grüner Tee. Er hat aber am meisten zu bieten und ist eines der gesündesten Produkte im Supermarkt überhaupt. Grünkohl enthält nämlich Vitamin A, C und K und liefert gleichzeitig Calcium, Magnesium, Kupfer, Kalium und weitere Nährstoffe.

Leinsamen

Vielleicht hast du schon mal von Leinsamenöl gehört? Das wird nämlich genau aus diesen Samen gewonnen. Sie enthalten eine Menge Omega-3-Fettsäuren. Es hält uns nicht nur fit, sondern schützt auch unser Herz und das Immunsystem. Schon gelesen? Das sind die 7 ungesündesten Lebensmittel im Supermarkt