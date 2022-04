Die Geissens: Unglück am Flughafen!

Die Geissens haben in der neuen Folge einen Balearen-Trip geplant. Unter anderem soll Tochter Shania in Ibiza zum ersten Mal ihre Kunst ausstellen. Doch bevor es überhaupt losgehen kann, ereignet sich am Flughafen ein Unglück; Shanias Pass wird gestohlen!

Die Geissens haben einen Balearen-Trip geplant. Unter anderem soll Tochter Shania in Ibiza zum ersten Mal ihre Kunst bei einer Vernissage ausstellen. Doch schon bevor es überhaupt losgehen kann, ereignet sich am Flughafen ein Unglück; Shanias Pass wird gestohlen! Jetzt muss sie sich erstmal einen neuen organisieren. Während Shania sich auf den Weg ins Generalkonsulat begibt, fliegt Davina alleine nach Mallorca zu ihren Eltern, die bereits mit der Indigo Star vorgefahren sind.

Während der jüngste Geiss Sprössling noch um den Urlaub bangen muss, genießt der Rest ihn bereits in vollen Zügen. Eine Weinprobe steht auf dem Plan und die Familie verlässt das Weingut mit 200 neuen Flaschen Wein damit niemand auf der Indigo Star Durst leiden muss. Auch der Lebensmittel Einkauf entpuppt sich als teure Angelegenheit, aber darüber kann Robert hinwegsehen – schließlich gibt es eine gratis Weinprobe dazu! Dann gibt es gute Neuigkeiten: Shania bekommt einen Ersatzpass ausgehändigt und kann nachkommen.

Robert überlegt ich eine böse Überraschung

Ein Ausflug mit der Indigo Star steht an. Doch zur Abfahrt fehlt der heutige Gast Papis. Robert ist sichtlich genervt, denn warten gehört nicht zu seinen Stärken. Als kleine Rache überlegt er sich deswegen die ein oder andere böse Überraschung für das wasserscheue Topmodel. Den Abend lässt die Millionärsfamilie künstlerisch ausklingen – neben S-Art Künstler Shari stellt auch Tochter Shania ihre Werke auf der Vernissage aus. Am nächsten Tag werden nicht nur alte Kinderfotos angeschaut, sondern auch eine der Lieblingsbeschäftigungen steht an; Shopping!

Dabei geht Carmen heimlich und gemeinsam mit Shania ihrem Wunsch eines neuen Tattoos nach, doch daraus wird vorerst nichts; das Tattoo Studio hat geschlossen. So langsam neigt sich der Urlaub dem Ende zu und mal wieder ist aller Abschied schwer – besonders für Carmen, die sich wie immer nur schwer von ihren Sprösslingen trennen kann. Während die Töchter sich endlich im Flugzeug nach Monaco befinden, startet Robert schon die nächste Shopping Tour, denn laut ihm kann man nie genug Sonnenbrillen haben. Auch Carmen bereitet sich eine Freude, sie kommt schließlich doch noch dazu sich ihr ersehntes Tattoo stechen zu lassen. RTLZWEI zeigt die neue Folge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!“ am Montag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Die Geissens: Schon wieder Zoff bei Carmen & Robert!