Die Geissens: Überraschungsgast für Carmen!

Carmen und Robert Geiss, die in der neuen Folge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!“ der Einladung des Wirtschaftsministers folgen, fliegen in die Slowakei. Mit dem Privatjet geht es nach Bratislava, wo eine Menge Fans warten. Ein durchgetaktetes Programm für die Luxusfamilie ist auch bereit.

Wieder einmal gehen die Geissens auf Tour und verlassen ihr geliebtes Monaco. Diesmal geht es in die Slowakei. Auf der Expo in Dubai 2020, lernte die Luxusfamilie des Wirtschaftsminister der Slowakei kennen, der sie nun eingeladen hat. Die Begeisterung der Töchter hält sich anfangs in Grenzen, doch sie lassen sich von Carmen mitreißen. Mit dem Privatjet geht es dann auf die Reise. Während Familienoberhaupt Robert seine Scherze treibt und sich auf den bevorstehenden Trip freut, rätseln die Damen, welches Kaufhaus sie als erstes unsicher machen wollen. In Bratislava angekommen, wird glamourös gegessen. Die Familie unternimmt einen Ausflug zu einem Aussichtspunkt, während sich Carmen flott in ihren hohen Schuhen fortbewegt, der Rest mit seiner Kondition kämpft. Auch das Parlament wird besucht.

In der Slowakei wird die Luxusfamilie von einigen Fans begrüßt. Auf der Rennstrecke werden die Geissens vom Adrenalin gepackt. Das Springturnier schlägt Carmens Reiterherz höher schlagen. Das Programm, dass sich der slowakische Wirtschaftsminister für die Geissens ausgedacht hat, steht an. Bei jeder Ankunft an ausgewählten Orten, warten eine Menge Fans auf die Geissens, womit die Luxusfamilie nicht gerechnet hat.

Jorge Gonzalez trifft auf die Geissens

Mit Security wird die Familie durch die Menge begleitet. Auch einige Leute von der Presse sind vor Ort. Bei einem glamourösen Essen, kommt ein Überraschungsgast: Jorge Gonzalez. Ihn kennt die Familie von Carmens Teilnahme bei „Let´s Dance". Am nächsten Tag geht es auf die Rennstrecke. Carmen, Robert und Shania werden Beifahrer beim Driftprofi der Slowakei. Davina dreht ihre eigene Runde. Die Springreiter erwecken bei Carmen alte Erinnerungen an ihre Reiterei und sie klärt die Familie über die Regeln bei einem Springturnier auf.