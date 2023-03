Die Geissens: Startet Carmen als Party-Sängerin durch?

Für die Geissens geht es in der neuen Folge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!“ zusammen mit Familienfreund Roland zu ihrem Haus in Valberg in den französischen Alpen. Da sie die bescheidene Hütte nur an Weihnachten nutzen, soll sie verkauft und davor auf Vordermann gebracht werden.

Nach dem großen Wasserschaden vor ein paar Jahren ist die Angst groß, und auch diesmal gibt es Probleme. Die Stromversorgung der Swarovski-Sauna ist gestört. Und auch der Klimawandel geht selbst an den Geissens nicht spurlos vorüber, Robert muss sich um die vertrockneten Büsche im Garten kümmern. Zu viel Action für Shania und Davina, die am liebsten nur chillen wollen. Auch der Schneepflug funktioniert nicht richtig. Wird wenigstens der Jeep anspringen?

Zurück in Saint-Tropez auf der Indigo Star: Robert schmiedet Pläne, die in Arbeit ausarten könnten. Zu viel für Carmen, die sich erst mal vor ihm versteckt. Doch es gibt kein Entkommen. Da die Yacht verchartert werden soll, muss sie etwas aufgehübscht werden. Das bedeutet Shopping, und da sind natürlich auch Davina und Shania am Start. In der Stadt macht die Familie Jagd auf Deko-Artikel, denn davon kann man nie mehr als genug haben.

In ihrem Haus in Saint-Tropez muss die neue Roberto Geissini Familien-Kollektion finalisiert werden. Das geht natürlich nur, wenn alle an einem Strang ziehen. Doch Shanias Nägel machen Roberts straffen Zeitplan fast einen Strich durch die Rechnung. Und auch an den Größen muss noch gefeilt werden, schließlich kann ein Mann wie Robert kein XXL tragen… Als Warm Up für den bevorstehenden Mallorca-Urlaub geht es für die Familie in den Nikki Beach Club zum Mittagessen. Danach wollen Carmen und Shania Roberts Kreditkarte im Louis Vuitton Store zum Glühen bringen, doch Shanias Traumschuhe sind ausverkauft. Was für eine Enttäuschung!

Die Geissens sind am Ballermann unterwegs

Dann startet endlich der Urlaub! Per Flugzeug reisen die Geissens nach Malle, wo die Indigo Star schon auf sie wartet. Auf ihr will die Millionärsfamilie die nächsten sechs Wochen um die Insel schippern. Da die Kinder noch nie am Ballermann waren, führen Carmen und Robert sie in die dortige High Society ein. Ihr Freund Kay One hat einen Auftritt und als die begeisterte Menge sie entdeckt, jubelt das Partyvolk „Jet Set". Das weckt bei Carmen süße Erinnerungen an ihren Auftritt mit Jürgen Drews. Will sie vielleicht an ihre Karriere als Party-Sängerin anknüpfen? RTLZWEI zeigt „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!" amMontag um 20:15 Uhr.