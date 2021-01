Die Geissens: Shania und Davina wollen ausziehen!

RTLZWEI zeigt am kommenden Montag wieder eine neue Doppelfolge von “Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie”. Shania und Davina möchten mit Papas Kreditkarte eine eigene Wohnung kaufen. Denn von der neuen Immobilie sind die Mädchen alles andere als begeistert.

Carmen zeigt ihren Töchtern die neue Wohnung, die sie und Robert in Monaco gekauft haben. Davina und Shania sind zwar froh, dass sie nicht nach Dubai ziehen müssen. Doch ihre Zimmer in dem neuen Appartement sind einfach zu klein. “Das heißt jetzt für uns, dass wir einfach Papas Kreditkarte nehmen und uns selbst eine Wohnung kaufen. Er muss ja noch für Shania bezahlen. Sie wird in einem Jahr ja erst 17 sein”, sagt Davina Geiss.

Nehmen sich Shania und Davina eine eigene Wohnung?

Und was meint Carmen dazu? “Ihr könnt ja auch nach St. Tropez gehen, ich mein, da haben wir ja auch noch ein Haus”, sagt sie zu ihren Kids. “Wir gehen hier ja noch zur Schule. Und darum würde ich mit ihr [sie deutet auf ihre Schwester] ja eine Wohnung hier in Monaco nehmen auf Papas Kreditkarte. In einem schönen Penthouse”, meint Davina.

Das passiert in der neuen Folge

Carmen und Robert sind auf der Formel1 Rennstrecke in Abu Dhabi und wollen ihre Fahrkünste auf die Probe stellen. Doch bevor es losgeht, müssen sie noch eine Sicherheitsunterweisung über sich ergehen lassen. Die einzige Herausforderung dabei: Sie ist ziemlich ausführlich und außerdem noch auf Englisch. Einmal überstanden, stellen beide ihr Können am Lenkrad unter Beweis, mit sichtlich viel Spaß bei der Sache. Im Anschluss geht es für die Zwei zu einer Backstage Führung der spektakulärsten Bühnenshow Dubais – inklusive Tanzunterricht. Während Carmen voller Freude ist, sitzt Robert nur am Rand und sehnt sich ein baldiges Ende herbei.

Bevor sie sich die Show dann auch als Zuschauer anschauen, kommt das Ehepaar Geiss noch in den Genuss einer Bootstour durch Dubai – inklusive Zigarrengenuss für Robert, weiterer Tanzeinlagen für Carmen und einem gemeinsamen Titanic-Moment. Wieder in Monaco angekommen, überbringt Carmen den Töchtern die Nachricht, dass sie sich ein neues Apartment gekauft haben. Bei der Begehung sind Shania und Davina anfangs noch etwas voreingenommen, denn die Immobilie entspricht nicht gerade den Vorstellungen der Mädchen. Doch als sie erfahren, dass sie an den gesamten Umbauarbeiten und der Umgestaltung teilhaben dürfen, sind sie überzeugt. RTLZWEI zeigt die neue Doppelfolge von “Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!” am Montag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Carmen Geiss: Sie verlor Freunde an Corona!