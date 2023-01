Die Geissens: Shania macht Robert eine Ansage!

RTLZWEI zeigt am 9. Januar eine neue Doppelfolge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!“. Der letzte Tag im eisigen London bricht an. Das Heimweh nach Deutschland ist groß, dass Familie Geiss erstmal deutsche Spezialitäten im „German Gymnasium“ schlemmt – inklusive einiger Original Kölsch Biere.

Später überreden Shania und Davina ihre Eltern zu selbstgemixten Cocktails in einer von Londons In-Kneipen. Einige enthalten sogar CBD – was die Stimmung bei Carmen und Robert gehörig anheizt. Sehr zum Leidwesen ihrer Töchter. Das nächste London-Highlight steht an. Im berühmten Kaufhaus Harrods besucht Familie Geiss die traditionelle Dior-Weihnachtsausstellung.

Doch der Kulturgenuss wird jäh unterbrochen: Die Security-App für das Haus in Saint-Tropez schlägt Alarm. Zum Glück nur ein Fehlalarm und Carmens Nerven können schnell durch ausgiebiges Schuh-Shoppen im Londoner Nobelkaufhaus beruhigt werden. Im Dior Café ziehen die Geissens ein Resümee ihrer Reise nach London und beschließen, doch nicht in eine Wohnung in der britischen Hauptstadt zu investieren. Dann geht es noch zum Winter Wonderland im Hyde Park – ein besinnlicher Abschluss des royalen Familienausflugs bevor es zurück in die Sonne geht.

Die Meinungen gehen weit auseinander

Die komplette Familie Geiss ist auf dem Weg nach Istanbul, um die neue Roberto Geissini Kollektion vor Ort zu besprechen und zu entwerfen. Robert möchte, dass sich Shania und Davina ins Familiengeschäft einbringen und versucht, ihnen das Geschäftsleben schmackhaft zu machen. Angekommen in Istanbul, besuchen sie den ersten Lieferanten. Schon beim ersten Lieferanten gehen die Meinungen der beiden Generationen auseinander. Davina und Shania haben feste Vorstellungen für die neue Kollektion. Diese entsprechen aber nicht gerade Roberts Erwartungen. Es kommt zum Meinungskampf und vor allem Shania hält an ihren Ideen fest und gibt nicht klein bei.

Beim nächsten Lieferanten wird die Familie nicht nur von alten Freunden und Geschäftspartnern erwartet, sondern auch von der Presse. Doch auch hier gehen die Meinungen über die Entwürfe der neuen Kollektion weit auseinander. Können sich beide Generationen doch noch einig werden und eine Kollektion entwerfen, die der Burner ist? Die neue Doppelfolge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!" läuft am 9. Januar 2023 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.