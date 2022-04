Die Geissens: Schlussstrich! Carmen und Robert gehen neue Wege

RTLZWEI zeigt am Montagabend eine neue Folge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!“. Carmen und Robert ziehen einen Schlussstrich – und zwar mit ihrer bisherigen Bleibe. Der Umzug steht an und dieses mal stellt sich die Familie einer neuen Herausforderung. Es wird in gleich zwei neue Wohnungen gezogen, da die Geissen Sprösslinge, Davina und Shania, ihr eigenes Zuhause bekommen. Wird alles gut gehen?

Es ist soweit: Der große Umzug steht bevor und alle packen mit an – sogar ein Umzugsunternehmen wurde zur Hilfe geholt. Diesmal heißt es neben dem Kisten packen auch entrümpeln, doch Papa Robert tut sich schwer. Er will alles behalten und kann sich von nichts trennen! Auch zwischen Davina und Shania brodelt es, denn die beiden müssen ihre neue Wohnung gemeinsam einrichten.

Eine wahre Herausforderung für die beiden Schwesterherzen, deren Geschmäcker nicht unterschiedlicher sein könnten! Um dem Zickenkrieg zu entkommen, fliehen Carmen und Robert ins alte Apartment zurück, denn dort können sie ihn Ruhe weiterpacken. Doch zwischen verloren geglaubten Schätzen und interessanten Entdeckungen im Schlafzimmer, bleibt auch hier der Stress nicht aus. Wird die Familie den Umzug dennoch meistern?

Bei den Geissens steht der Umzug an

Noch ist es nicht geschafft – der große Umzug geht weiter. Während die Frauen es langsam angehen, kommt Familienoberhaupt Robert unter Zeitdruck. Sein heißgeliebtes Mittagessen lässt er sich trotzdem nicht entgehen. Die Stimmung der Töchter kippt, als sie erfahren, dass Carmen vorerst einige Sachen bei ihnen unterbringen muss. Auch die Nachricht, dass Mama und Papa für Davina nur noch die Miete und keine weiteren Kosten übernehmen, entpuppt sich als Schock für die Volljährige. Zudem verläuft die Möbellieferung nicht wie geplant und das Ehepaar Geiss verfällt in Stress. Es gibt noch so viel zu tun; die alte Wohnung muss renoviert werden, die Schränke sind noch voll und was vibriert da wohl in Carmens Koffer? Spätestens jetzt wird den Geissens klar: ein Umzug in gleich zwei neue Apartments ist kein Kinderspiel. RTLZWEI zeigt „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!" am Montagabend um 20:15 Uhr.