Die Geissens: Mega-Überraschung für Carmen und Robert!

In Dubai ist die Expo in der neuen Folge von „Die Geissens“ eröffnet und da dürfen die Geissens nicht fehlen! Doch es gibt noch viel zu tun: Passbilder für den Ausweis der Weltausstellung müssen gemacht werden und dann haben Carmen und Robert auch noch ihren 27. Hochzeitstag.

Auf zur Weltausstellung! Doch der Hotelmanager warnt vor: Auf dem riesen Gelände kann man sich schnell verlaufen. Deshalb muss der Besuch gut geplant werden: Eine Aufgabe für Davina! Doch während der Planung gibt Robert erstmal Unterricht in Allgemeinbildung: Was ist der „Heilige Stuhl“ und wo befindet er sich, was ist der “Heilige Gral“ und was war nochmal das “Bernsteinzimmer“? Dann fehlen auch noch die Passfotos für den Expo-Ausweis. Wenigstens das möchte Robert noch vor dem Mittagessen erledigt haben. Doch mit den Damen der Familie ist „mal eben“ leider nicht möglich, denn das Fotostudio hat jede Menge Kostüme und anstatt schneller Passbilder wird ein komplettes Fotoshooting gemacht.

Der Hochzeitstag von Carmen und Robert steht an

Carmens und Roberts 27. Hochzeitstag steht an! Selbstverständlich haben die Töchter diesen besonderen Tag nicht vergessen und das Organisationstalent Davina hat beim Hotelpersonal eine Überraschung in Auftrag gegeben. Was Carmen und Robert wohl dazu sagen werden? Doch wird Robert noch auf die Expo kommen? Erstmal müssen Davina und Shania shoppen gehen, denn Carmen braucht unbedingt einen Lockenstab. Robert treibt zur Eile an, denn schließlich ist die Familie extra für die Weltausstellung nach Dubai geflogen! Doch Davina und Shania haben für den Tag andere Pläne, sie möchten Kart fahren. Und Carmen möchte sich die andere in einem anderen Stockwerk eine Suite anschauen, da Robert ja Höhenangst hat und diese nicht ganz so hoch liegt. Doch hier gibt es nur zwei Schlafzimmer und die Töchter sind gegen einen Tausch. Dann geht es erstmal auf die Kart-Bahn: Wer wird hier das Rennen machen?

Neuer Tag, alter Plan: Endlich wird Roberts Vorhaben umgesetzt und die Familie besucht die Expo in Dubai – selbstverständlich mit prominenten Guides! Wie viele Pavillons die Geissens an einem Tag schaffen werden? Während die Töchter noch im Hotel chillen, lassen sich Carmen und Robert zur Weltausstellung kutschieren und werden direkt von ihrem ersten Guide erwartet: Kein geringerer als der slowakische Außenminister nimmt sie im ersten Pavillon in Empfang, so viel Ehre muss sein! Hier interessieren sich die beiden sehr für die fliegbaren Untersätze, denn schließlich kann man so die Kosten für den Helikopter in Monaco sparen!

Die 2. Station ist der Österreich-Pavillon und inzwischen sind auch Davina und Shania mit von der Partie. Nach einer Stärkung mit “Kaiserschmarrn“ geht es weiter in die “Schweizer Berge“ – eine willkommene Abkühlung im heißen Dubai, bevor die Luxemburger Delegation die Familie in ihrem Pavillon in Empfang nehmen darf. Und zum krönenden Abschluss darf Monaco nicht fehlen! Damit geht dann ein ereignisreicher Tag mit vielen Eindrücken zu Ende und am nächsten Tag steht Carmens und Roberts Dauerprojekt an: Die Suche nach einer geeigneten Immobilie in Dubai! Und dann hat der Hotelmanager von Carmens Hotel den beiden noch einen besonderen Auftrag mit auf die Reise gegeben: Türklinken nachkaufen, denn die Türen im Maison Prestige stammen aus Dubai und nur hier gibt es die passenden Ersatzteile! Doch wenn die Familie einmal ein Einkaufszentrum betritt weiß jeder: Bei dem, was man eigentlich nur einkaufen wollte, wird es nicht bleiben – besonders auf dem Dragon Markt in Dubai. Und dann gibt es noch eine Immobilienbesichtigung mit spektakulärem Sonnenuntergang! Zurück in Monaco ist die Familie zum gemeinsamen Essen verabredet denn seit Davina und Shania eine eigene Wohnung haben, sind diese eher selten geworden. Davina stellt sich dafür sogar selbst in die Küche. Die neue Doppelfolge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!“ zeigt RTLZWEI heute um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Die Geissens: Schlussstrich! Carmen und Robert gehen neue Wege