Die Geissens: Mega-Fail für die TV-Familie!

Die Geissens sind weiterhin auf großem Staatsbesuch in der Slowakei und es wird kulinarisch! Der Hoteldirektor lädt in der neuen Folge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ zum Haute Cuisine-Menü und es folgt Gang auf Gang voller Foie Gras, Rinderbäckchen, Ziegenkäse, Selchfleisch und weiteren Köstlichkeiten. Für andere ein Fest, für die Geissens ein Fail. Doch zu Shanias, Davinas und Carmens Freude kann die Küche auch Schnitzel mit Pommes – der Abend ist gerettet.

Am nächsten Tag bringt der Heli die Familie in ein Resort für Freizeitaktivitäten. Die Frauen trauen sich in den Windkanal, während Robert nur Sprüche klopft. Werden sie wie Vögelchen durch die Lüfte schweben oder gibt es eine Bruchlandung? Dann geht es weiter auf den Golfplatz. Hier dürfen sie ihre Fähigkeiten mit dem Schläger beweisen, doch es kommen keine verborgenen Talente ans Licht. Alle schummeln sich auf ihre eigene Art und Weise über das Grün.

Während Shania und Davina keine zehn Pferde nochmal in ein Museum bringen würden, lassen sich Robert und Carmen ein weiteres Oldtimermuseum nicht entgehen. Dort erwarten sie wieder Fans en masse und die beiden Millionäre genießen ein Bad in der Menge. Dann steht die letzte Station auf dem Plan: Wieder Sterneküche, wieder Speisen, die eher abschrecken als schmecken. Doch die Geissens lassen sich dadurch die Stimmung nicht verderben und ziehen ein überaus positives Fazit der Reise. Sie beschließen, auf jeden Fall wiederzukommen!

Für die Geissens geht es an die Côte d’Azur zurück

Nun heißt es Koffer packen – und das Privatflugzeug. Denn die zahlreichen Geschenke müssen irgendwie an die Côte d’Azur. Kein leichtes Unterfangen, denn der Flieger hat nur eine begrenzte Kapazität. Zuhause geht es erst mal auf die Indigo Star. Neben Künstler Shari, der ein neues Bild im Gepäck hat, gesellen sich auch Shania und Davina zu ihren Eltern. Kaum hat Shania eine wichtige Abiprüfung hinter sich, wartet schon der nächste Test auf die angehende Künstlerin: Shari soll ihre Werke bewerten. Kann sie seinen hohen Ansprüchen genügen?

Doch auf Arbeit folgt Vergnügen, in Monaco findet die Formel E statt. Und von der Yacht aus lassen sich gemütlich die Autos beobachten, die durch Monacos Straßen sausen. Auch Davinas Freund Max ist unter den Fahrern – wäre ein Rennfahrer nicht der perfekte Schwiegersohn? Die neue Doppelfolge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ zeigt RTLZWEI am Montag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Die Geissens: Shania und Davina sorgen sich um ihre Eltern!