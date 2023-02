Die Geissens: Gesundheits-Check-Up bei Carmen!

Die große Slowakei-Tournee geht weiter! Der nächste Programmpunkt steht an und ist ganz nach Roberts Geschmack: Familie Geiss besucht einen Weinkeller und probiert sich durch zwanzig ausgesuchte Tropfen. Mit jedem Schluck steigt die Stimmung. Besonders bei Carmen, die jeden Wein einfach meeega findet. Doch nach der Verkostung ist vor dem Abendessen, denn dort geht es feuchtfröhlich weiter.

Am nächsten Tag ist Katerstimmung angesagt. Trotzdem wird erstmal eine Großbestellung beim Winzer aufgegeben. Ob das Flugzeug die vielen Kisten überhaupt tragen kann? Nach einem kurzen Abstecher ins Oldtimer Museum, darf Davina ihren Vater in einem alten AmiSchlitten zum nächsten Wein-Tasting kutschieren. Während Carmen dort ihren Brand mit Selters statt Champagner bekämpft und die Mädchen auch langsam schlapp machen, ist Robert wieder in Shoppinglaune und lädt Weinkiste um Weinkiste ins Auto. Der Sommervorrat ist gesichert!

Robert gönnt seinen Frauen keine Pause, mit dem Heli geht es ab ins Gebirge. Obwohl sie sich nach nichts mehr als einem Spa-Tag verzehren, müssen Shania und Davina einen Geschichts-Vortrag der Bürgermeisterin des Bergstädtchens über sich ergehen lassen. Kann eine eigens gedruckten Geissens-Briefmarken-Edition die Gemüter beruhigen?

Spa-Besuch für die Geissens

Familie Geiss genießt weiterhin die Gastfreundschaft der schönen Slowakei. Zur großen Freude von Shania und Davina beginnt der Tag mit einer Tour durch die Museen der Stadt. Für Bergbau können sie sich nicht begeistern, doch das Liebesbriefmuseum erweicht sogar ihre Herzen. Nach dem Kultur-Marathon folgt endlich der langersehnte Spa-Besuch – droht im altehrwürdigen Kurhotel eher Hellness statt Wellness? Denn statt der erhofften Verwöhnmassage warten medizinische Behandlungen auf die Familie. Während sich Carmen einen kompletten Gesundheits-Check-Up gönnt, heißt es für die anderen erstmal Sauerstoff durch Schläuche tanken. Robert muss außerdem eine schmerzhafte Fußreflexzonenmassage über sich ergehen lassen. Doch es gibt ein Happy End: Zum Abschluss können sich die Mädchen endlich durchkneten lassen.

Doch lange hält Robert die Entspannung nicht aus, bei Kaffee und Kuchen am See stachelt er seine Töchter zu einem Ruderboot-Rennen an. Der Gewinnerin winken 300 Euro Siegprämie. Während Davina mit der Technik ihres Bootes kämpfen muss, errudert sich Shania souverän Platz 1.