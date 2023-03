Die Geissens: Bei Robert und Carmen liegen die Nerven blank!

Carmen und Robert schuften in der neuen Folge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ weiterhin an der Einrichtung ihres neuen Domizils in Dubai. Es fehlt noch einiges, also geht es wieder zum Dragon Mart, dem Paradies für Schnäppchenjäger.

Während Robert blinkenden Technikkram im „Toys for Boys“-Laden kauft, schlägt Carmen im Möbelhaus zu – nur das Nötigste natürlich. Währenddessen im House of Geissini: Shari darf sich an den neuen Möbeln verlustieren. Auch der riesige Löwe muss dran glauben, ihm verpasst der Künstler einen neuen Pelz. Dann werden die neuen Kühlschränke geliefert und endlich können die Getränkevorräte auf Trinktemperatur gebracht werden. Ein Fest für Robert!

Die Jungs testen ausgiebig Roberts neues Spielzeug: Wie lange wird es dauern, bis die Nachbarn sich über die übergroße Boombox beschweren? Und dann beginnt endlich der Endspurt: Es wird heimelig im neuen Hause Geiss, denn auch die riesige Couch hält Einzug. Und passt ins Zimmer! Zum Glück, denn so langsam liegen die Einrichtungsnerven blank.

Die Geissens sind zurück in Monaco

Die Geissens sind zurück in Monaco und widmen sich ihrem dortigen Apartment. Es soll saisonfertig gemacht und auf Vordermann gebracht werden, falls sich endlich ein Käufer findet. Auch Shania, Davina und Maddox packen mehr oder weniger tatkräftig mit an. Dann erreicht Familie Geiss eine gute Nachricht: Ihr geliebtes Speedboot Donzi ist nach Jahren endlich aus Miami zurück. Das vom Unglück verfolgte Boot soll wieder betriebsfähig gemacht und, natürlich von Künstlerfreund Shari, verschönert werden. Am nächsten Tag ist der große Moment gekommen, die Donzi wird zu Wasser gelassen. Ein anrührender Moment für die Familie, die schon viele unvergessliche Stunden an Deck verbracht hat.

Da es jetzt ein Boot mehr in der Familie gibt, können sich die Geissens ein Rennen liefern. Dafür wagt sich Carmen nach Jahren mal wieder hinter das Steuer. Doch sie hat keine Chance gegen Roberts Bleifuß. Zur Beruhigung geht es erst mal ins Luxus-Outletcenter, die Schuhschränke der ganzen Familie müssen aufgefüllt werden. RTLZWEI zeigt die neue Folge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ am Montag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Die Geissens: Robert stellt sich seiner größten Angst!