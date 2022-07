Das sind die 10 einflussreichsten K-Pop-Bands

Immer beliebter wird K-Pop! Das Genre ist nicht nur in Südkorea total beliebt, sondern hat auf der ganzen Welt eine riesige Community und ist schon längst keine Randerscheinung mehr. Doch wer sind eigentlich die einflussreichsten K-Pop-Bands? Ein Ranking hat es verraten! Dabei gibt es eine große Überraschung: BTS steht nämlich nicht auf dem ersten Platz.

Das südkoreanische Medien-Unternehmen Hanteo ein Ranking der zehn einflussreichsten K-Pop-Bands veröffentlicht, bei dem es echte Überraschungen gibt. Dabei wurden eine Menge Daten und Statistiken ausgewertet. Wer wohl auf dem ersten Platz gelaufen ist? BTS ist es schon mal nicht. Gibt es vielleicht sogar noch mehr Überraschungen?

Diese Statistiken spielen eine Rolle

Um das Ranking erstellen zu können, muss man auch gewisse Daten auswerten, um zu einem Ergebnis zu kommen. Hanteo hat mithilfe von Big Data Statistiken, die aktuelle Lage und die Entwicklung ausgewertet. Dabei spielt eine Vielzahl von Kriterien eine Rolle. Beispielsweise Verkaufszahlen, Social Media, Popularität oder auch Klickzahlen auf Videos, die beispielsweise bei YouTube hochgeladen werden. Mit dem Song ,,Butter“ stellten sie sogar einen Weltrekord auf. Sie schafften die meisten Klicks innerhalb 24 Stunden und ist nach fünf Wochen noch immer an der Spitze der amerikanischen Charts.

BTS überraschend nicht auf ersten Platz

Die größte Überraschung dabei ist vor allem, dass BTS nicht auf dem ersten Platz gelandet ist. Immerhin landen sie in den USA, in Europa und natürlich auch in Asien regelmäßig auf den obersten Plätzen der Charts – meistens sogar auf dem ersten Platz. Doch nicht nur in den Charts sind sie erfolgreich. Nebenbei haben sie noch jede Menge Musikpreise gewonnen, Partner von Louis Vuitton und McDonalds geworden. Die sieben Boys haben nämlich bei der Fastfoodkette ein eigenes Menü bekommen. Aber wer sollte sonst den Thron besteigen? Immerhin hat BTS nicht nur national, sondern international heftig abgeräumt. Schon gelesen? Solo erfolgreich: Die 4 größten K-Pop-Künstlerinnen.

Die einflussreichsten K-Pop-Bands