Das sind die besten LGBTQ+-Filme

Die LGBTQ+Filmszene erweitert sich immer weiter. Mittlerweile gibt es unzählige Protagonisten in dem Genre – sowohl in Serien, als auch Filmen. Da, wo die Betroffen früher ernsthafte Probleme hatten sich zu öffnen, ist es heute das normalste der Welt, dass einer der Hauptcharaktere lesbisch, schwul oder auch trans ist.

Die LGBTQ+-Szene ist groß und wird immer größer! Seit Jahren identifizieren sich immer mehr Menschen mit einer der Buchstaben. „Lesbian Gay Biselxual Transgender Queer“ – dafür stehen sie, das Plus für alle weiteren sexuellen Orientierungen und Geschlechtsidentitäten. So groß wie die Community auch ist, ist auch ihre Filmszene. Immer mehr LGBTQ+-Filme finden ihren Weg auf den Markt und nicht selten stecken namenhafte Produktionen dahinter!

Diese LGBTQ+-Filme musst du gesehen haben

Blau ist eine warme Farbe

Der französische Klassiker hat nicht nur eine atemberaubend schöne Geschichte, sondern auch Länge. Mit ganzen drei Stunden und sieben Minuten musst du bei diesem Film rechnen! Ein junges Mädchen verliebt sich in eine rebellische Studentin und wirft ihr gesamtes Leben auf den Kopf. Die beiden müssen sich vielen Prüfungen stellen, denn sie müssen nicht nur mit vielen Vorurteilen kämpfen, sondern sind auch zu zweit nicht mehr ganz so unschlagbar wie am Anfang.

The Danish Girl

Was macht man, wenn man merkt, dass der eigene Körper einem fremd ist? Und zwar so sehr, dass man sich nicht mehr mit dem eigenen Geschlecht identifiziert und eine Angleichung des Geschlechts benötigt. Heute ist das absolut kein Problem, jedenfalls nach dem inneren Coming-Out. In den 1920er Jahren hingegen war Transsexualität etwas völlig Neues. Die Methodiken waren noch unerforscht und so ist die Geschichte um Lili Wegener alles andere als leicht.

Call Me By Your Name

Während des Urlaubs in Norditalien ist nicht viel zu tun. Das Wetter ist heiß und die Freunde ziemlich weit weg. Umso besser, dass Oliver, der Assistent des Vaters, vorbeikommt und für ein bisschen für Stimmung sorgt. Elio ist mit neuen Gefühlen konfrontiert, die er nicht so richtig einordnen kann – die Liebesgeschichte zwischen ihm und Oliver beginnt.

Below Her Mouth

Als Natalie und Erika aufeinander treffen ist danach nichts mehr wie es vorher war. Die beiden ziehen sich magisch an und können nicht voneinander loslassen. Das einzige Problem: Natalie ist verlobt und ihre Hochzeit steht schon vor der Tür. Die beiden fangen eine Affäre an, was das Leben aller komplett auf den Kopf stellt.