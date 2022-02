Instagram: Die besten Hashtags für dein Selfie

Schnell einen Schnappschuss machen und bei Instagram hochladen – das klingt eigentlich ziemlich easy. Doch so einfach ist es dann doch nicht – zumindest dann nicht, wenn man damit viele Nutzer erreichen will. Damit der Schnappschuss ein Hit wird, verrät dir KUKKSI die besten Hashtags für dein Selfie.

Selfies macht wohl jeder und natürlich wollen wir die tollen Schnappschüsse auch den anderen zeigen. Das Licht stimmt, die Frisur sitzt auch und auch die Location ist cool – beste Voraussetzungen für ein tolles Selfie. Dieses wird dann meist ziemlich schnell bei Instagram hochgeladen und hoffen auch viele Likes. Doch das Bild ist nicht alles: Damit der Schnappschuss bei der Community gut ankommt, sollte man die richtigen Hashtags verwenden.

Das sind die besten Hashtags für dein Selfie

#selfie

#selfiegram

#selfies

#selfietime

#like

#me

#love

#myself

#happy

#amazing

#instagood

#instadaily

#follow

#friends

#smile

#style

#beauty

#cute

#girl

#model

#art

#photo

#fashion

#beauty

#followme

#nature

#makeup

#photography

#picoftheday

#photooftheday

#instagram

#beautiful

#life

#fun

#bhfyp

Nur 30 Hashtags sind bei Instagram erlaubt

Bei den Hashtags solltest du aber einiges beachten. Denn zum einen solltest du bei jedem Post immer andere verwenden – Klar, Hashtags wie #selfie verwendet man bei Schnappschüssen mit dem Smartphone immer. Du solltest jedoch nicht immer genau die gleichen verwenden. Bei Instagram gibt es außerdem eine Höchstzahl an Hashtags – insgesamt darfst du nämlich nur 30 verwenden.

Worauf kommt es bei einem Selfie an?

Natürlich sollte das Selfie perfekt aussehen. Schon allein das Licht spielt eine große Rolle – achte darauf, dass es also hell genug ist. Auf dem Bild solltest du versuchen, leicht zu lächeln – bei den Betrachtern erweckt das sofort einen sympathischen Eindruck und die Chance für ein Like ist damit höher. Ein breites Grinsen kommt dagegen nicht ganz gut an. Wenn du direkt in der Sonne stehst, kann dein Gesicht etwas blas aussehen – ein schattiger Platz wäre daher etwas besser geeignet. Und ein besonderes Hilfsmittel ist natürlich auch der Selfiestick – damit kannst du definitiv viel bessere Bilder schießen. Schon gelesen? Ideenlos? Das sind 5 inspirierende Instagram-Accounts!