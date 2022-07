Die besten Eyeliner 2022: Unsere Favoriten für den perfekten Lidstrich

Heute geben wir dir unsere Tipps und Empfehlungen für die Auswahl und Anwendung von Eyeliner und stellen euch die 5 besten Produkte vor.

Der schöne und vielseitige Eyeliner hilft, ein schönes Make-up zu kreieren und die Augenform zu betonen, um einen raffinierten Look zu erzielen. Diese Produkte sind für Tages- und Abend-Make-up geeignet. Heute geben wir euch unsere Tipps und Empfehlungen für die Auswahl und Anwendung von Eyeliner und stellen dir die 5 besten Produkte vor.

Formate von Eyelinern

Klassischer Flüssig-Eyeliner mit einem Pinsel ist ein sicherer Weg, um Ihre Augen zu betonen und grafische Pfeile zu kreieren. Die Linienstärke lässt sich von hauchdünnen bis hin zu breiten, dramatischen Pfeilen im Stil eines Fingerkreuzes einstellen. Der Vorteil dieses Formats besteht darin, dass eine satte, gleichmäßige und lückenlose Abdeckung erreicht wird. Der Nachteil ist, dass dieses Format ein wenig mehr Erfahrung erfordert. Mit etwas Erfahrung ist es jedoch möglich, den perfekten Pfeil in wenigen Minuten zu erstellen.

Der Eyeliner-Marker ist bester Eyeliner für Anfänger und Fans der feinen Zeichnung. Dieses Format macht es im Allgemeinen leicht, feine, grafische Pfeile so nah wie möglich am Wimpernkranz zu erstellen. Das Produkt sieht genauso aus wie ein Filzstift oder ein Stift mit Pinsel. Auch die Eyeliner-Spitzen gibt es in verschiedenen Formen, aber sie sind alle sehr einfach zu benutzen. Ein möglicher Nachteil kann die ungleichmäßige Zeichnung des Pfeils sein, insbesondere wenn es sich um klare grafische Linien handelt.

Gel-Eyeliner – es handelt sich um ein vielseitiges Produkt, das kompakt und funktionell ist. In der Regel handelt es sich um ein kleines Glas mit einem Pinsel. Es kann verwendet werden, um feine Linien zu zeichnen oder um eine deutliche Intensität zu erreichen. Das Produkt zeichnet sich durch seine elastische Beschaffenheit aus. Manchmal wird dieses Format zusätzlich zu den mit einem Filzstift gezeichneten Pfeilen verwendet.

Eigenschaften des Eyeliner

Der klassische Eyeliner ist ein leicht zu verwischendes Produkt, das keine speziellen Produkte erfordert. Sein Nachteil ist, dass er auf den Augenlidern verschmiert oder reflektiert werden kann. Der feuchtigkeits- und wasserfeste Eyeliner bleibt den ganzen Tag auf der Haut und verschmiert nicht. Besonders nützlich bei regnerischem, verschneitem und heißem Wetter.

Es gibt zwei weitere Deckkraft-Effekte: matt und glänzend. Sie unterscheiden sich in ihrer Wirkung auf die Augenlider. Matte Eyeliner sind eher für das Tages-Make-up geeignet. Selbst wenn Sie grafische Pfeile zeichnen, wirken sie zurückhaltend. Leuchtend glänzender Eyeliner – eine gute Wahl für das Abend-Make-up. Er sieht hell und feierlich aus und ist in der Regel auch auf den dünnen Pfeilen sichtbar.

Farboptionen

Schwarzer Eyeliner gilt als Klassiker. Sie ist immer angemessen, kann aber das Auge belasten. Daher sind die beliebten Brauntöne, die sich besser für blonde und rothaarige Frauen eignen, besonders für das Tages-Make-up geeignet. Eine eigene Nische wird von farbigem Eyeliner besetzt. Heute kann es in jeder Farbe sein. Diese Produkte sind die Basis für kreative Schmink- und Jugendwelten. Schöne farbige Eyeliner-Looks im Sommer, vor allem bei Mottopartys.

Anwendung der Technik

Eyeliner ist ein großartiges Mittel, um Individualität auszudrücken und die Augen zu betonen, aber es gibt oft einige Schwierigkeiten für Anfänger. Hier sind unsere Tipps für ein einfaches Auftragen von Eyeliner.

Ziehe in einem Zug eine Linie von der Mitte Ihres Auges zum äußeren Augenwinkel.

Ziehe auf der Innenseite eine Linie von der Innenecke bis zur Mitte der Innenecke des Auges.

Zeichne, falls erforderlich, einen dickeren Streifen von der äußeren Ecke zur Mitte.

Wenn du einen dicken Grafikpfeil erstellen, konzentriere dich auf den Umriss und fülle dann die Mitte aus.

Unsere Favoriten

Sensai, Liquid Eyeliner ist ein Filzstift – beste Eyeliner, die Augen klar umrahmt und den Blick akzentuiert. Er eignet sich für saubere, dünne Linien und verschmiert nicht.

NYX Professional Makeup, Epic Wear Liquid Liner ist ein matter Flüssig-Eyeliner im klassischen Format. Er erzeugt perfekte Pfeile und hat intensive Farben. Die Formel ist wasser- und abriebfest und trocknet die Haut nicht aus.

Inglot, AMC ist ein Gel-Eyeliner im Tiegel. Er ist elastisch in der Textur und reich an Pigmenten, die in einer Schicht intensiv aufgetragen werden. Der Eyeliner trocknet schnell und ist wischfest.

Rimmel, Exaggerate Waterproof ist ein klassischer wasserfester Eyeliner im Budget-Segment. Er hat eine tiefschwarze Farbe und eine komfortable Bürste. Das Produkt hält den ganzen Tag über gut auf den Augenlidern, ohne zu verschmieren.

Yves Saint Laurent, Couture Eyeliner ist ein luxuriöser flüssiger Eyeliner. Es hilft, perfekte grafische Pfeile zu erstellen und hat pflegende Eigenschaften. Die Formel ist mit einem Wachstumskomplex angereichert, der die Wimpern nährt und stärkt.

Wir hoffen, dass unsere Empfehlungen hilfreich waren und dir geholfen haben, den perfekten Eyeliner für deine Bedürfnisse zu finden. Wenn das Thema Augen-Make-up für dich interessant und relevant ist, empfehlen wir dir einen Blick auf die beliebten Produkte auf den Seiten des MAKEUP Shops.