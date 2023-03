Die besten Accessoires zu Ostern

Das Osterfest bietet die ideale Gelegenheit, mit Accessoires zu punkten. Sei es bei der Dekoration der eigenen Wohnung oder auch in Form von kleinen Präsenten für die Liebsten. Lies hier, welche Accessoires zu Ostern wirklich gut ankommen.

Ostern ist als christliches Fest aus unserem Kalender nicht wegzudenken. Die Auferstehung Jesu wird vielerorts intensiv gefeiert – doch vor allem für Kinder spielt das Osterfest aufgrund der Eiersuche und kleiner – und immer öfter auch größerer – Geschenke eine wichtige Rolle. Die bunten, hartgekochten Eier oder auch das Pendant aus Schokolade werden im Garten, in der Wohnung oder auch auf Wiesen und Co. versteckt und anschließend gesucht. Häufig gibt es dazu auch kleinere Geschenke wie zum Beispiel Oster Socken oder auch Bücher. Aber was bietet sich zu Ostern noch an? Hier erfährst du es.

Selbstgemachtes kommt zu Ostern immer gut an

Statt ausschließlich auf Ostereier zu setzen, kannst du auch etwas Selbermachen. Etwas für die Küche bietet sich beispielsweise an, weil rund um Ostern der Bärlauch wächst. Mit einigen Händen Bärlauch und einer Flasche gutem Öl entsteht so ohne viel Aufwand ein tolles Bärlauchöl, das vielen Gerichten eine besondere Note gibt. Ansonsten kannst du den Bärlauch auch trocknen und zerkleinern und ihn mit Salz mischen. Auch Bärlauch Salz bietet sich in der Küche an und ist ein tolles Ostergeschenk.

Natürlich darf vielfach auch ein Hefezopf nicht fehlen. Ob pur, mit Hagelzucker oder gar mit Marzipanfüllung – das leckere Gebäck ist bei Groß und Klein beliebt und schmeckt mit Butter, Marmelade oder auch einer Schokocreme besonders gut. Dazu kommt, dass ein Hefeteig fast immer gelingt und schnell zubereitet ist. Das ideale Last Minute Oster-Accessoire also.

Bunt und farbenfroh: Accessoires zur Osterzeit

Ebenso darf es zu Ostern auch bunt sein. Genauso auch süß. Vor allem Kinder freuen sich immer über Schokolade und andere Süßigkeiten. Und für Erwachsene darf es auch mal etwas Witziges sein – so kommen Oster Socken auch oft gut an. Bei den „unpassenden Sockenpaaren“ gehört Many Mornings sicherlich zu den führenden Anbietern und bringt diesen Trend nach vorne. Auf diese Weise kannst an Ostern sicherlich ein Lächeln auf die Lippen deiner Liebsten zaubern – und dich dabei im besten Fall auch gleich selbst beschenken.